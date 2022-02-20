عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب الشعور بالبرد الشديد أثناء النوم

أسباب الشعور بالبرد
أسباب الشعور بالبرد الشديد أثناء النوم

يشعر بعض الأشخاص بشكل طبيعي بالبرد أكثر من غيرهم ، دون أي سبب واضح ومع ذلك يمكن أن يكون عدم تحمل البرد أيضًا أحد أعراض حالة طبية أساسية، وفقا لما نشره موقع medicalnewstoday .


تعرف على سبب الشعور بالبرد الشديد أثناء النوم   


هناك العديد من الأسباب التي تجعل الشخص يشعر بالبرد أثناء النوم  ، منها:
-قصور الغدة الدرقية
إن عدم تحمل البرد هو أحد أعراض قصور الغدة الدرقية.
يحدث قصور الغدة الدرقية عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من هرمونات تساعد  في تنظيم التمثيل الغذائي ودرجة الحرارة.
 

وعندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية ، فإن عمليات الجسم تميل إلى التباطؤ.


تشمل أعراض قصور الغدة الدرقية ما يلي:
الشعور بالبرد
إعياء
اكتئاب
شعر رقيق
إمساك
مشاكل الدورة الشهرية
انخفاض معدل ضربات القلب
 

ويمكن للطبيب تشخيص قصور الغدة الدرقية من خلال فحص دم بسيط. وغالبًا ما يتكون العلاج من استبدال هرمون الغدة الدرقية.


-مرض رينود
يؤثر مرض رينود على الشرايين في أصابع اليدين أو القدمين أو كليهما تضيق هذه الشرايين ، مما يقلل من تدفق الدم.


وخلال هذه النوبات ، يمكن أن تتحول أصابع اليدين والقدمين إلى اللون الأزرق أو الأبيض.

 

و مع عودة تدفق الدم ، يمكن أن تصبح أصابع اليدين والقدمين حمراء وتشعر بالخدر أو الألم.


ويمكن أن تؤدي درجات الحرارة الباردة والتوتر إلى نوبات رينود، يشمل العلاج تجنب المحفزات إن أمكن ، وتجنب الأدوية أو الجراحة بالنسبة لبعض الأشخاص.


-فقر الدم
يحدث فقر الدم عندما لا يكون لدى الشخص ما يكفي من خلايا الدم الحمراء المنتشرة وتحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، تنجم أعراض فقر الدم  بما في ذلك الشعور بالبرد عن نقص نسبي في الأكسجين.
 

ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى:
الشعور بالبرد في اليدين أو القدمين
ضعف أو تعب
الدوخة أو الدوار
صعوبة في التنفس
زيادة معدل ضربات القلب
صداع الرأس
جلد شاحب
 

وهناك عدة أنواع من فقر الدم، تشمل الأنواع التي قد تجعل الشخص يشعر بالبرد ما يلي:
فقر الدم الناجم عن نقص الحديد
فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو أكثر أنواع فقر الدم شيوعًا. يحدث هذا عادةً بسبب فقدان الدم ولكن يمكن أن ينتج أيضًا عن سوء امتصاص الحديد.


النساء الحوامل أو في فترة الحيض معرضات لخطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.


فقر الدم الناجم عن نقص الفيتامينات
يمكن أن ينتج فقر الدم أيضًا عن نقص التغذية، يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات فيتامين ب 12 وحمض الفوليك إلى الإصابة بفقر الدم ، عادةً بسبب عدم كفاية المدخول الغذائي.

بالبرد الشعور بالبرد الشديد أثناء النوم الغدة الدرقية مرض رينود فقر الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي جديد.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء حتى الجمعة

مفاجأة.. أحمد أبوالنصر تسبب في وفاة مريض سكر بعد تناوله الكركمين.. فيديو

الأوقاف: لم تصدر أي بيانات بشأن نظام العمل بالمساجد في شهر رمضان

عايزين يطلعوني مجنون.. ما سبب وحقيقة القطيعة بين فاروق فلوكس ونجله احمد ؟

شاهد| لحظة انتشال جثة ضابط بتحطم مروحة تابعة لشرطة كاليفورنيا الأمريكية

فضحنا دوليا.. نهاد أبو القمصان تطالب بالقبض على عريس الإسماعيلية

طبيب الكركمين.. الحبس عامين ونصف للصيدلي أحمد أبو النصر

رفضت إقامة علاقة وقت صلاة الجمعة.. زوج يكهرب زوجته في البحيرة

موضوعات متعلقة

نزلات البرد عند الأطفال.. الأعراض والمضاعفات وسبل الوقاية والعلاجات المنزلية

علاج بحة الصوت بسبب البرد.. 6 نصائح فعالة

ترشيحاتنا

جونسون: نرحب بالتزام بوتين بالحل الدبلوماسي في أزمة أوكرانيا

مش بس الأسنان .. اكتشف صحتك العامة من حالة الفم

بسبب أوكرانيا.. بايدن يغير جدوله ويلغي ارتباطات عائلية للبقاء في واشنطن

فضحنا دوليا.. نهاد أبو القمصان تطالب بالقبض على عريس الإسماعيلية

إكسر للبنت ضلع.. لميس تسخر من فيديو اعتذار عريس الإسماعيلية

عمرو أديب: هي السوشيال موجودة علشان الإعلام يبقى حر ولا يبقى مرعوب؟..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السخرية من صورة روبي ومي عمر.. تفاصيل قصة رانيا وسكينة رمضان 2022

مأساة في حياة شقيق فنانة شهيرة.. كيف انتهت حياة يوسف فخر الدين الفنية؟

تزوج اشهر الفنانات ورحل برصاصة في ظروف غامضة.. من قتل دنجوان السينما المصرية؟

رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية لـ "سيناء- 6".. صور

فيديو

شارك في فيلمي الحوت الأزرق والشرابية.. وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد

تغييرات في قائمة المنتخب.. كيف يفكر كيروش قبل مباراة مصر والسنغال| فيديو

عصابة المعادي.. خطفت سيدة ثرية والمباحث تكشف التفاصيل |فيديوجراف

أعشاب مجهولة.. تفاصيل القبض على طبيب الكركمين أحمد أبو النصر

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ