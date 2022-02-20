أسباب الشعور بالبرد الشديد أثناء النوم

يشعر بعض الأشخاص بشكل طبيعي بالبرد أكثر من غيرهم ، دون أي سبب واضح ومع ذلك يمكن أن يكون عدم تحمل البرد أيضًا أحد أعراض حالة طبية أساسية، وفقا لما نشره موقع medicalnewstoday .



تعرف على سبب الشعور بالبرد الشديد أثناء النوم



هناك العديد من الأسباب التي تجعل الشخص يشعر بالبرد أثناء النوم ، منها:

-قصور الغدة الدرقية

إن عدم تحمل البرد هو أحد أعراض قصور الغدة الدرقية.

يحدث قصور الغدة الدرقية عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من هرمونات تساعد في تنظيم التمثيل الغذائي ودرجة الحرارة.



وعندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية ، فإن عمليات الجسم تميل إلى التباطؤ.



تشمل أعراض قصور الغدة الدرقية ما يلي:

الشعور بالبرد

إعياء

اكتئاب

شعر رقيق

إمساك

مشاكل الدورة الشهرية

انخفاض معدل ضربات القلب



ويمكن للطبيب تشخيص قصور الغدة الدرقية من خلال فحص دم بسيط. وغالبًا ما يتكون العلاج من استبدال هرمون الغدة الدرقية.



-مرض رينود

يؤثر مرض رينود على الشرايين في أصابع اليدين أو القدمين أو كليهما تضيق هذه الشرايين ، مما يقلل من تدفق الدم.



وخلال هذه النوبات ، يمكن أن تتحول أصابع اليدين والقدمين إلى اللون الأزرق أو الأبيض.

و مع عودة تدفق الدم ، يمكن أن تصبح أصابع اليدين والقدمين حمراء وتشعر بالخدر أو الألم.



ويمكن أن تؤدي درجات الحرارة الباردة والتوتر إلى نوبات رينود، يشمل العلاج تجنب المحفزات إن أمكن ، وتجنب الأدوية أو الجراحة بالنسبة لبعض الأشخاص.



-فقر الدم

يحدث فقر الدم عندما لا يكون لدى الشخص ما يكفي من خلايا الدم الحمراء المنتشرة وتحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، تنجم أعراض فقر الدم بما في ذلك الشعور بالبرد عن نقص نسبي في الأكسجين.



ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى:

الشعور بالبرد في اليدين أو القدمين

ضعف أو تعب

الدوخة أو الدوار

صعوبة في التنفس

زيادة معدل ضربات القلب

صداع الرأس

جلد شاحب



وهناك عدة أنواع من فقر الدم، تشمل الأنواع التي قد تجعل الشخص يشعر بالبرد ما يلي:

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو أكثر أنواع فقر الدم شيوعًا. يحدث هذا عادةً بسبب فقدان الدم ولكن يمكن أن ينتج أيضًا عن سوء امتصاص الحديد.



النساء الحوامل أو في فترة الحيض معرضات لخطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.



فقر الدم الناجم عن نقص الفيتامينات

يمكن أن ينتج فقر الدم أيضًا عن نقص التغذية، يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات فيتامين ب 12 وحمض الفوليك إلى الإصابة بفقر الدم ، عادةً بسبب عدم كفاية المدخول الغذائي.