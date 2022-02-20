بإطلالة كاجوال صيفية.. نوال الزغبي في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت نوال الزغبي إطلالة كاجوال صيفية في أحد الشوارع، وتسريحة شعر بسيطة .



وكانت نوال الزغبي خضعت لجلسة تصوير جديدة وظهرت في إطلالتها وهي ترتدي بلوزه باللون الأبيض وبنطلون أحمر، ظهرت بها أكثر حيوية ونشاط.

ونشرت نوال جلسة التصوير عبر حسابها الرسمي علي الانستجرام وأبدي جمهورها إعجابهم الشديد بإطلالتها.

ومن ناحية أخرى شوقت نوال الزغبى جمهورها لحفلها الغنائى، في الأردن، والمقرر إقامته يوم 11 فبراير المقبل، وتقدم من خلاله باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يحبها جمهورها، وكتبت نوال، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" خلينا نغني سوا قلبي على قلبوا و نقطة انتهى بالأردن بمناسبة عيد العشاق".