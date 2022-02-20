وزير الرياضة: مصر تستعد لاستضافة بطولتي العالم للخماسي الحديث هذا العام

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى للخماسى الحديث، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة استعدادت مصر لاستضافة بطولة كأس العالم للخماسى الحديث بالقاهرة خلال الفترة من (20 - 28) مارس 2022، على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، بالإضافة إلي مناقشة إسناد تنظيم بطولة العالم للكبار 2022 للعام الثانى على التوالى والمقرر إقامتها آخر يوليو القادم.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن البطولات الدولية التي استضافتها مصر في مختلف الألعاب الرياضية في الآونة الاخيرة واستطاعت تحقيق النجاح في تنظيمها، أعطي الثقة الكبيرة لمختلف الاتحادات الدولية في اسناد ملفات تنظيم البطولات للدولة المصرية، بفضل دعم القيادة السياسية للرياضة والرياضيين.



وأثني "صبحي" علي دور الاتحاد المصري للخماسي الحديث في إعداد اللاعبين وتنفيذ خططهم التدريبية في ضوء الاستعداد للبطولات المقبلة لمواصلة الانجازات التي يحققها أبطال الخماسي الحديث في مختلف المحافل.



وتقدم الدكتور كلاوس شورمان بالتهنئة للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والاتحاد المصرى للخماسى الحديث برئاسة المهندس شريف العريان بفوز الإتحاد المصرى للخماسى الحديث كأفضل اتحاد على العالم لعام 2021 وذلك لنجاحه فى تنظيم أكبر خمس بطولات عالم لعام 2021 ولأول مرة فى العالم وهى بطولة العالم للكبار وبطولة العالم لليزر - رن وبطولة العالم للشباب تحت 21 سنة وبطولة العالم للشباب تحت 19 سنة وبطولة العالم للشباب تحت 17 سنة.



حضر اللقاء أعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور محمد الكردى مساعد الوزير للبطولة، والدكتور عبد الأول معاون الوزير للبطولة.

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