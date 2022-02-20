الكونفدرالية.. بيراميدز ينهي الشوط الأول متقدما على زاناكو الزامبي بهدف نظيف

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق بيراميدز على منافسة زاناكو الزامبي بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

بدأ نادي زاناكو الزامبي بضغط مبكر على لاعبي بيراميدز في نصف ملعبهم علي أمل الحصول علي الكرة مبكرا وإبطال الهجمات.

في حين استغل فريق بيراميدز تقدم فريق زاناكو الزامبي ولعب علي الكرات الطولية لرمضان صبحي وفاجري لاكاي لصنع الهجمات المرتدة.

ونجح بيراميدز في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول بعد تمرير رائعة من رمضان صبحي لـ لاكاي ليسجل الهدف الأول.

تشكيل بيراميدز :-

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - أسامة جلال - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل دونجا - إبراهيم توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي.

خط الهجوم: فاجري لاكاي.

ترتيب المجموعة قبل لقاء اليوم :

1- بيراميدز - 3 نقاط

2- الصفاقسي - 3 نقاط

3- أهلي طرابلس - بلا نقاط

4- زاناكو - بلا نقاط