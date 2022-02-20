عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف جديد لإحدي مدن دونتسك.. ودوي صفارات الطوارئ في لوجانسك

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أعلنت جمهورية دونتسك، المعلنة من جانب واحد، اليوم الأحد، عن قصف قوات الجيش الأوكراني لمدينة “أليكساندروفكا” التابعة لها بالأسلحة الثقيلة.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، تم تشغيل صفارات الطوارئ للمرة الثانية خلال يوم واحد في جمهورية لوجانسك.

كما أعلنت لوجانسك مقتل مدنيين اثنين في منطقة بيونيرسكوي، في قصف مدفعي لقوات الجيش الأوكراني.

وعبر حوالي 30 ألف شخص الحدود الروسية من دونباس، يومي السبت والأحد، وذلك مع اشتعال التوترات في أوكرانيا، وكان غالبية الذين تم إجلاؤهم من دونباس من الأطفال.

خلال محادثته مع ماكرون.. رئيس أوكرانيا يدعو إلى وقف إطلاق النار في دونباس

روسيا: رئيس أوكرانيا لا يفهم نوايا الغرب

وحسب وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” أدى التصعيد العسكري المستمر في دونباس إلى فرار الآلاف من السكان المحليين عبر الحدود إلى روسيا، كما أعلنت السلطات في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين،عن إجلاء النساء والأطفال.

ووفقًا لإدارة الأمن الحدودي الروسية التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي في روستوف أوبلاست، عبر حوالي 30 ألف شخص من دونباس إلى روسيا.

وقال القائم بأعمال وزير الطوارئ الروسي ألكسندر تشوبريان، اليوم الأحد، إن أكثر من 40 ألف لاجئ من دونباس وصلوا حتى الآن بالفعل إلى روسيا.  

الأسلحة الثقيلة روسيا أوكرانيا أزمة أوكرانيا الغزو الروسي حرب روسيا علي اوكرانيا كييف الجيش الأوكراني لوجانسك دونتسك دونباس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. "أون تايم سبورتس" تعلن إذاعة مباراتي مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم

3 أيام من الطقس السيئ.. تعرف على نوة الشمس الصغرى التي نمر بذروتها اليوم

الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية يومي الأربعاء والخميس المقبلين|فيديو

مصرع 4 شباب فى حادث مروع بمدينة نصر.. صور

أحمد أبو النصر صاحب فنكوش الكركمين ..باع الوهم للمرضى |والأطباء ترحب بضبطه

الأرصاد تحذر : تقلبات جوية تشهدها البلاد الأربعاء المقبل

إبراهيم سعيد : هذا الثنائي لا يستحق التواجد فى نادى الزمالك

مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 إثر انقلاب ميكروباص بترعة في الغربية

موضوعات متعلقة

روسيا: رئيس أوكرانيا لا يفهم نوايا الغرب

تحالف دعم الشرعية ينفذ 14 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي بمآرب

الجيش الأوكراني يقصف دونيتسك بالأسلحة الثقيلة

العراق يحبط تهريب 6 حاويات مخالفة للقانون

بحضور تميم وتبون.. قطر والجزائر توقعان 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم

مركز الإحصاء: دول الخليج العربي تسجل تعافياً من كورونا بنسبة 95%

اعتبارا من الأسبوع المقبل.. الحكومة البريطانية تعلن بدء خطة التعايش مع كورونا

رئيس حزب القوات اللبنانية: الانتخابات البرلمانية مصيرية وبعض المرشحين يمثلون أدوات لعرقلتها

ترشيحاتنا

بعد ضبط "طبيب الكركمين".. فاطمة عيد بطلة الإعلان: صورته كـ"مجاملة" منذ 5 سنوات

طبيب الكركمين لعلاج المفاصل.. تفاصيل القبض على أحمد أبو النصر

إصابة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية بـ كورونا.. والعوارض خفيفة.. فيديو

ما عقار الكركمين الذي حبس صاحبه.. القصة الكاملة للقبض على الصيدلي أحمد أبو النصر محتكر الفضائيات

قصف جديد لإحدي مدن دونتسك.. ودوي صفارات الطوارئ في لوجانسك

أخرها تلاعب محطات الوقود بعدادات اللترات.. 5 أهداف مشبوهة وراء إطلاق الشائعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ابنها.. تفاصيل إصابة الملكة إليزابيث بكورونا رغم تلقيها اللقاح

دمرت المنازل.. يونيس تقتلع شجرة ضخمة عمرها 400 عام|صور

عمرها 8500 عام.. اكتشاف أقدم مدينة أثرية في الإمارات| فيديو

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس| مصر ترسل شحنات طبية للسودان على متن 4 طائرات عسكرية

فيديو

4 شباب ضحية حادث مدينة نصر المأساوي.. ماذا حدث؟ فيديو

الطيار المصري وليد مراد يبهر الإنجليز وسط عاصفة ضربت مطار هيثرو.. ماذا فعل؟ "فيديو"

فيديوجراف..مشكلة عائلية .. حقيقة اختطاف مدير بنك وخطيبته على الصحراوي

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس| مصر ترسل شحنات طبية للسودان على متن 4 طائرات عسكرية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ