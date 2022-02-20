قصف جديد لإحدي مدن دونتسك.. ودوي صفارات الطوارئ في لوجانسك

أعلنت جمهورية دونتسك، المعلنة من جانب واحد، اليوم الأحد، عن قصف قوات الجيش الأوكراني لمدينة “أليكساندروفكا” التابعة لها بالأسلحة الثقيلة.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، تم تشغيل صفارات الطوارئ للمرة الثانية خلال يوم واحد في جمهورية لوجانسك.

كما أعلنت لوجانسك مقتل مدنيين اثنين في منطقة بيونيرسكوي، في قصف مدفعي لقوات الجيش الأوكراني.

وعبر حوالي 30 ألف شخص الحدود الروسية من دونباس، يومي السبت والأحد، وذلك مع اشتعال التوترات في أوكرانيا، وكان غالبية الذين تم إجلاؤهم من دونباس من الأطفال.

وحسب وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” أدى التصعيد العسكري المستمر في دونباس إلى فرار الآلاف من السكان المحليين عبر الحدود إلى روسيا، كما أعلنت السلطات في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين،عن إجلاء النساء والأطفال.

ووفقًا لإدارة الأمن الحدودي الروسية التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي في روستوف أوبلاست، عبر حوالي 30 ألف شخص من دونباس إلى روسيا.

وقال القائم بأعمال وزير الطوارئ الروسي ألكسندر تشوبريان، اليوم الأحد، إن أكثر من 40 ألف لاجئ من دونباس وصلوا حتى الآن بالفعل إلى روسيا.