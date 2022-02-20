خلال محادثته مع ماكرون.. رئيس أوكرانيا يدعو إلى وقف إطلاق النار في دونباس

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة دونباس شرق البلاد.

وقال زيلينسكي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الأحد: "استمرارًا لمحادثة أمس، أبلغت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع الأمني الحالي والقصف الاستفزازي الجديد.. إننا ندافع عن تكثيف عملية السلام وندعو لوقف إطلاق النار الفوري".

وكان قصر الإليزيه، أعلن اليوم الأحد، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بدأ محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بعد أخرى مماثلة مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قالت الرئاسة الفرنسية، إن "الاتصال الهاتفي الذي أجراه ماكرون مع بوتين استمر لمدة ساعة و45 دقيقة"، لافتة إلى أن الرئيس الفرنسي يجري حاليا اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأوكراني.

ويعد هذا هو ثاني اتصال لماكرون مع زيلينسكي منذ مساء أمس السبت، حيث يسعى الرئيس الفرنسي من خلال هذه المحادثات "تجنب الأسوأ" في الأزمة الراهنة بين موسكو وكييف، حسبما ذكر الإليزيه.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قدم بلاده على أنها “درع أوروبا” في مواجهة تهديد الغزو الروسي، داعيًا حلفاءه الغربيين إلى وقف جميع سياسات "التهدئة" مع موسكو، التي تتهمها واشنطن وكييف بحشد 150 ألف جندي على الحدود الشرقية لأوكرانيا.

وبعد محادثة هاتفية مع زيلينسكي، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن نظيره الأوكراني أكد له “استعداده لعدم الانتقام من الاستفزازات الروسية”، موضحًا أنه مستعد لبذل "جهود" جديدة لتجنب صراع كبير في أوكرانيا.

وبحسب الإليزيه، أكد زيلينسكي لماكرون أنه "لن يرد على الاستفزازات على خط الاتصال في دونباس".