تمتلك شركة بوجاتي مكانة قوية ومميزة وسط كبار مصنعي السيارات حول العالم، حيث تشتهر اصداراتها بالسرعة الفائقة والاداء الفريد وخاصة من ناحية المناورة والانطلاق، ومن بين الطرازات القوية هي النسخة سينتوديشي موديل 2022.

بقدرات خارقة .. نظرة شاملة عن بوجاتي سينتوديشي 2022 في قطر |صور

تعتمد السيارة بوجاتي سينتوديشي موديل 2022 على تصميم خارجي رياضية، مع لمسات انسيابية تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة إلى مصابيح أمامية ذات اطلالة شرسة، ومشتت هواء امامي متعدد الفتحات، مع سبويلر خلفي رياضية.

بقدرات خارقة .. نظرة شاملة عن بوجاتي سينتوديشي 2022 في قطر |صور

وترتكز السيارة بوجاتي سينتوديشي موديل 2022 على جنوط رياضية مروكية الشكل مع امكانية رؤية علب المكابح الخاصة بالسيارة، بالاضافة لمفهوم الكوبيه ثنائي الكابينة، مع منظومة عادم رباعي الاداء، ذات اطلالة ثنائية بطريقة عمودية.

بقدرات خارقة .. نظرة شاملة عن بوجاتي سينتوديشي 2022 في قطر |صور

ويعتمد الهيكل الخارجي على قاعدة عجلات طولها 2.711 متر، مع نسبة طول كلي بلغت 4.544 متر، وبعرض يبلغ 2.047 متر، و 1.200 متر للارتفاع، بالاضافة إلى مقصورة داخلية متطورة تضم زر تفعيل المحرك، ونظام تريفي، مع مكيف هواء أوتوماتيكي، وبلوتوث وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

بقدرات خارقة .. نظرة شاملة عن بوجاتي سينتوديشي 2022 في قطر |صور

وتستمد بوجاتي سينتوديشي موديل 2022 قوتها من محرك 1579 حصانا صاحب قوة هائلة مكون من 16 اسطوانة، مع عزم دوران يبلغ 1600 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء يعمل بخاصية الدفع الكلي.

بقدرات خارقة .. نظرة شاملة عن بوجاتي سينتوديشي 2022 في قطر |صور

ومن خلال هذه القدرات الفنية المطروحة داخل بوجاتي سينتوديشي موديل 2022، فيمكنها التسارع والانطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/الساعة، في مدة زمنية تستغرق 2.4 ثانية، مع سرعة قصوى تصل لـ 420 كم/ساعة.

القيمة السعرية للسيارة بوجاتي سينتوديشي 2022 بالسوق القطري

وتقدم السيارة بوجاتي سينتوديشي 2022 داخل السوق القطري عبر فئة واحدة من التجهيزات، وبقيمة قدرها 33 مليون ريال.