عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقدرات خارقة.. نظرة شاملة عن بوجاتي سينتوديشي 2022 في قطر |صور

بقدرات خارقة .. نظرة
بقدرات خارقة .. نظرة شاملة عن بوجاتي سينتوديشي 2022 في قطر

تمتلك شركة بوجاتي مكانة قوية ومميزة وسط كبار مصنعي السيارات حول العالم، حيث تشتهر اصداراتها بالسرعة الفائقة والاداء الفريد وخاصة من ناحية المناورة والانطلاق، ومن بين الطرازات القوية هي النسخة سينتوديشي موديل 2022.

بقدرات خارقة .. نظرة شاملة عن بوجاتي سينتوديشي 2022 في قطر |صور

تعتمد السيارة بوجاتي سينتوديشي موديل 2022 على تصميم خارجي رياضية، مع لمسات انسيابية تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة إلى مصابيح أمامية ذات اطلالة شرسة، ومشتت هواء امامي متعدد الفتحات، مع سبويلر خلفي رياضية. 

بقدرات خارقة .. نظرة شاملة عن بوجاتي سينتوديشي 2022 في قطر |صور

وترتكز السيارة بوجاتي سينتوديشي موديل 2022 على جنوط رياضية مروكية الشكل مع امكانية رؤية علب المكابح الخاصة بالسيارة، بالاضافة لمفهوم الكوبيه ثنائي الكابينة، مع منظومة عادم رباعي الاداء، ذات اطلالة ثنائية بطريقة عمودية.

بقدرات خارقة .. نظرة شاملة عن بوجاتي سينتوديشي 2022 في قطر |صور

ويعتمد الهيكل الخارجي على قاعدة عجلات طولها 2.711 متر، مع نسبة طول كلي بلغت 4.544 متر، وبعرض يبلغ 2.047 متر، و 1.200 متر للارتفاع، بالاضافة إلى مقصورة داخلية متطورة تضم زر تفعيل المحرك، ونظام تريفي، مع مكيف هواء أوتوماتيكي، وبلوتوث وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

بقدرات خارقة .. نظرة شاملة عن بوجاتي سينتوديشي 2022 في قطر |صور

وتستمد بوجاتي سينتوديشي موديل 2022 قوتها من محرك 1579 حصانا صاحب قوة هائلة مكون من 16 اسطوانة، مع عزم دوران يبلغ 1600 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء يعمل بخاصية الدفع الكلي.

بقدرات خارقة .. نظرة شاملة عن بوجاتي سينتوديشي 2022 في قطر |صور

ومن خلال هذه القدرات الفنية المطروحة داخل بوجاتي سينتوديشي موديل 2022، فيمكنها التسارع والانطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/الساعة، في مدة زمنية تستغرق 2.4 ثانية، مع سرعة قصوى تصل لـ 420 كم/ساعة.

 

القيمة السعرية للسيارة بوجاتي سينتوديشي 2022 بالسوق القطري 

 

وتقدم السيارة بوجاتي سينتوديشي 2022 داخل السوق القطري عبر فئة واحدة من التجهيزات، وبقيمة قدرها 33 مليون ريال.

بوجاتي سينتوديشي بسبب انقطاع الكهرباء بوجاتي سينتوديشي بوجاتي سينتوديشي 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي جديد.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء حتى الجمعة

مفاجأة.. أحمد أبوالنصر تسبب في وفاة مريض سكر بعد تناوله الكركمين.. فيديو

شاهد| لحظة انتشال جثة ضابط بتحطم مروحة تابعة لشرطة كاليفورنيا الأمريكية

عايزين يطلعوني مجنون.. ما سبب وحقيقة القطيعة بين فاروق فلوكس ونجله احمد ؟

طبيب الكركمين.. الحبس عامين ونصف للصيدلي أحمد أبو النصر

رفضت إقامة علاقة وقت صلاة الجمعة.. زوج يكهرب زوجته في البحيرة

رسميا.. "أون تايم سبورتس" تعلن إذاعة مباراتي مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم

إلهام شاهين: أتمنى إغلاق السوشيال ميديا ولن أتبرع بثروتي للجمعيات الخيرية

ترشيحاتنا

د. طارق شوقي: امتحانات الثانوية العامة في موعدها وطريقة إجرائها تخص الوزارة

شارك في فيلمي الحوت الأزرق والشرابية.. وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد

الأوقاف: لم تصدر أي بيانات بشأن نظام العمل بالمساجد في شهر رمضان

وزير التعليم لأولياء الأمور: مش عايزين هيستريا من المناهج

وزير التعليم: لا تخفيف أو حذف أو إلغاء بمناهج الترم الثاني

المحلل الشرعي | محامي محمد الملاح : موكلي مجنون شهرة ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزوج اشهر الفنانات ورحل برصاصة في ظروف غامضة.. من قتل دنجوان السينما المصرية؟

رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية لـ "سيناء- 6".. صور

زي الأفلام.. رجل ثمانيني يهرب حبيبته العجوز من دار مسنين

ما عقار الكركمين الذي حبس صاحبه.. القصة الكاملة للقبض على الصيدلي أحمد أبو النصر محتكر الفضائيات

فيديو

تغييرات في قائمة المنتخب.. كيف يفكر كيروش قبل مباراة مصر والسنغال| فيديو

عصابة المعادي.. خطفت سيدة ثرية والمباحث تكشف التفاصيل |فيديوجراف

أعشاب مجهولة.. تفاصيل القبض على طبيب الكركمين أحمد أبو النصر

موعد انتهاء الشتاء .. حالة الطقس الأيام المقبلة .. تغطية خاصة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

اﻟﻤﺰﻳﺪ