المحلل الشرعي | محامي محمد الملاح : موكلي مجنون شهرة ..فيديو

قال محمد السحيمي محامي محمد الملاح الشهير بـ «المحلل الشرعي»، إنه تقدم إلى النائب العام بطلب للكشف على موكله محمد الملاح نفسيا وعصبيا، مؤكدا أن محمد الملاح يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية ولم يكن يريد إعلان ذلك.

وأضاف محمد السحيمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه على إثر هذا الكشف يجب وضع محمد الملاح لمدة 45 يوم في مستشفى الأمراض العقلية للملاحظة وهذا في ضوء القانون للتحقق من مدى قواه العقلية .

محامي محمد الملاح : مصاب بـ «جنون الشهرة»

واوضح محامي محمد الملاح الشهير بـ «المحلل الشرعي»، إن محمد الملاح يعاني من جنون الشهرة والعظمة وهذا ظهر عليه في ثاني برنامج ظهر فيه علي الهواء، مؤكدا أن الجنون أنواع وهو مصاب بـ «جنون الشهرة» .