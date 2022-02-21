تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات في هذه الحالات فقط | تفاصيل

تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات ، شائعة يتكرر انتشارها على فترات متقاربة باستمرار على وسائل التواصل الاجتماعي ، تتسبب دائما في حالة من الجدل والارتباك لدى البيوت المصرية ، مما يضطر رئاسة الوزراء و وزير التربية والتعليم و وزير التعليم العالي لإصدار بيانات رسمية لتكذيب شائعة تعديل الدراسة في المدارس والجامعات في جميع وسائل الاعلام .

وحسما للجدل تواصل موقع صدى البلد مع المسئولين بوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي ، لتحديد الحالات التي يتم فيها تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات بشكل واضح وصريح لمساعدة المواطنين على التفرقة بين الشائعة والحقيقة في هذا الشأن.

حيث أكد مصدر مسئول لـ صدى البلد أن أن تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات جاء من بين التدابير التي حددها القانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية.

وأوضح المصدر أنه قد نص القانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أنه لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قرارا بإتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة .

وقال المصدر من أبرز هذه التدابير ، تعطيل الدراسة لمدة محددة جزئياً أو كلياً، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

أما في أوقات سوء الاحوال الجوية ، فيتم تعطيل الدراسة في المدارس فقط وفقا لقرارات رسمية يصدرها كل محافظ في محافظته وفقا للظروف الموجودة في محافظته ، وبخصوص الجامعات ، يكون لكل رئيس جامعة الحرية في اتخاذ القرار الخاص بشأن حسم امر تعليق الدراسة في جامعته من عدمه وفقا لما يراه مناسبا للحفاظ على سلامة الطلاب والاساتذة في حالة سوء الاحوال الجوية.

وزير التعليم: لن نلتفت لشائعات تعطيل الدراسة

ومن جانبه قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم:" احنا متعمدين نبدأ الفصل الدراسي الثاني حسب الخريطة الزمنية التي تم الإعلان عنها في السابق في المدارس والجامعات "، معقبًا: " العام الدراسي هيمشي حسب الخطة وملناش دعوة بأي إشاعات عن الإلغاء والتأجيل والحذف ".

وأشار خلال حواره ببرنامج" صباحك مصري" والمُذاع على فضائية" إم بي سي مصر2":" احنا بنسابق الزمن وعشان مصلحة الطالب لازم منحرموش من أي فرصة تعليمية ، والمفروض نطلب أنهم يحضروا أكثر وياخدوا مناهج أكتر لأن الدنيا اللي هيشتغلوا فيها محتاجة كل ده".

ووجه وزير التعليم رسالة لأولياء الأمور والطلاب:" حافظوا على الحماس عند أولادكم واحفظوا باهتمامهم بالتعليم ومتاخدوش الولاد لسكة الامتحان اسألوا ولادكا هما اتعلموا ايه وايه اللي تقدروا تعملوه وشجعهم على التعلم زي زمان واكتساب المعرفة وليس الدرجات ".