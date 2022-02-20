وزير التعليم: لا تخفيف أو حذف أو إلغاء بمناهج الترم الثاني

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عدم استجابة وزارة التعليم لما يتردد من مطالبات بحذف أو تخفيف أو إلغاء أجزاء من مناهج الترم الثاني نظرا لقلة الوقت، قائلا: "لن نستجيب لكلمة حذف وتخفيف وإلغاء ومفيش تعليم في العالم يستخدم هذا الكلام".

وأضاف الدكتور طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن وزارة التعليم ستستكمل باقي المناهج ولا يمكن الإلغاء لأن المناهج مبنية على بعضها، لافتا إلى أن مادتي العلوم والرياضيات سيتم استكمالهم في الترم الثاني والمناهج محسوبة وملائمة للوقت.

ونفى الدكتور طارق شوقي، ما يتم ترديده من أخبار حول توزيع الطلاب على أوقات متفرقة في الترم الثاني، معلقا: "توزيع الطلاب على أوقات متفرقة الكلام ده مش مظبوط، احنا ماشيين على الجدول بحضور عادي وبإجراءات احترازية وهنخلص السنة بانتظام شديد".