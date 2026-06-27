وزير الدفاع الباكستاني السابق: إسلام آباد لاعب محوري في تهدئة التوترات بمضيق هرمز

أكد الفريق نعيم لودهي، وزير الدفاع الباكستاني السابق، أن لباكستان دورًا محوريًا في تهدئة التوترات الإقليمية، خاصة في ظل ما قد يشهده مضيق هرمز من إشكاليات محتملة، مشيرًا إلى أن هذا الدور يمتد إلى جانب عدد من الدول العربية في إطار جهود الوساطة وخفض التصعيد.

وأوضح خلال مداخلة عبر الإنترنت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن باكستان تمتلك علاقات متوازنة مع الدول العربية والولايات المتحدة والصين وإيران، ما يمنحها قدرة على لعب دور «حلقة وصل» بين مختلف الأطراف، لافتًا إلى أن مصر تقوم بدور مهم في دعم وحدة الصف العربي والتصدي لمحاولات التفرقة، نظرًا لعلاقاتها مع السعودية وعُمان وقطر، إضافة إلى علاقاتها مع إيران.

وأضاف أن مصر وتركيا وباكستان يمكن أن تلعب دورًا مشتركًا في الوصول إلى تفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم في تقليل حدة التوترات ومنع أي محاولات للتصعيد أو الانقسام داخل المنطقة، مشددًا على أهمية فتح قنوات تواصل مباشرة مع إيران، مؤكدًا أن باكستان يمكن أن تساهم في هذا المسار، مع ضرورة الاستماع المباشر للطرف الإيراني لتجنب تعطيل الحوار بسبب وسطاء غير فاعلين.

ودعا إلى أن تقود مصر أو المملكة العربية السعودية وفودًا للتواصل المباشر مع إيران، بما يضمن منع أي محاولات لزرع الانقسام بين الدول العربية، وتعزيز مسار التفاهمات الإقليمية، مشيرًا إلى وجود ضغوط أمريكية وإسرائيلية على مسار التفاهمات، لافتًا إلى أن هذه الضغوط ترتبط بمحاولات لوقف التصعيد والالتزام بالاتفاقات، رغم استمرار التعقيدات في عدد من الملفات، خاصة في لبنان وسوريا، مع تغيرات تشهدها المنطقة.

وشدد على ضرورة أن تلعب مصر والسعودية وباكستان دورًا فاعلًا كوسطاء، لمنع أي مخططات من شأنها التأثير على استقرار المنطقة.

