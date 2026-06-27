تطور مفاجئ.. الحرس الثوري الإيراني ينفي إصدار بيان بشأن الهجوم الأمريكي

كشفت وسائل إعلام يوم السبت، أن الحرس الثوري الإيراني لم يصدر أي بيان بشأن الهجوم الأمريكي الذي استهدف عدة مناطق ردا على شن طهران هجوما على سفينة شحن في مضيق هرمز بطائرة مسيرة.

وأفادت وكالة "فارس" نقلا عن مكتب العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، أن الأخير لم يصدر أي بيان بعد الضربة الأمريكية.

وأوضح مسؤولو العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني بأن التصريحات المنسوبة لهم بشأن النزاع مع الولايات المتحدة في الساعات الأخيرة، مزيفة.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن القوات الأمريكية نفذت غارات جوية استهدفت مواقع داخل إيران، في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن وطهران، وذلك رداً على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز، بحسب البيان الأمريكي.

وأوضح الجيش الأمريكي أن الضربات استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى منشآت رادار ساحلية، مؤكداً أن العملية جاءت بهدف حماية حرية الملاحة وردع التهديدات التي تستهدف السفن التجارية في الممرات البحرية الدولية.