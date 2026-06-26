ترامب: إطلاق إيران مسيّرات تجاه السفن انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران، بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار؛ بعد اتهامها بإطلاق طائرات مسيّرة باتجاه سفن تجارية في مضيق هرمز، مؤكداً أن هذا التصرف يمثل "انتهاكاً صارخاً" للاتفاق، ويهدد أمن الملاحة الدولية.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن إيران أطلقت أربع مسيّرات هجومية باتجاه سفن تعبر المضيق، مشيراً إلى أن إحدى المسيّرات أصابت سفينة شحن وألحقت بها أضراراً، فيما أسقطت القوات الأمريكية ثلاث مسيّرات أخرى قبل وصولها إلى أهدافها.

ووصف الحادث بأنه "تصرف أحمق، وانتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشدداً على أن أي استهداف للسفن التجارية أو تعطيل لحركة العبور في الممرات البحرية الدولية أمر غير مقبول، وسيتم التعامل معه بحزم.

وتأتي تصريحات ترامب، في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً؛ عقب تعرض سفينة شحن، لهجوم، قبالة سواحل سلطنة عُمان، وسط تبادل للاتهامات بين واشنطن وطهران بشأن المسؤولية عن الحادث، في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والتوصل إلى تفاهمات أوسع بشأن أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي.

وفي المقابل، أكدت إيران تمسكها بما تصفه بحقها في الإشراف على حركة الملاحة في مضيق هرمز، ورفضت اتهامات واشنطن.

كما اعتبرت إيران، أن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة يمثل أحد أسباب التوتر المستمر.