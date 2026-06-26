وسائل إعلام: سماع دوي انفجار جنوب شرق إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجار في مدينة سيريك الواقعة جنوب شرق إيران، دون أن تتضح أسبابه على الفور، في وقت باشرت فيه السلطات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الانفجار سُمع في عدد من المناطق المحيطة بمدينة سيريك، فيما لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية توضح طبيعة الانفجار أو موقعه الدقيق، كما لم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وتأتي هذه الأنباء؛ في ظل حالة من الترقب الأمني التي تشهدها المنطقة، بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية في منطقة الخليج واستمرار التطورات المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، ما دفع السلطات إلى متابعة الحادث والتحقق من أسبابه قبل إصدار أي تقييم رسمي.

ولم تربط وسائل الإعلام الإيرانية، حتى الآن، بين الانفجار وأي عمل عسكري أو حادث أمني، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية، وأنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل فور توافر نتائجها.

وتقع مدينة سيريك في محافظة هرمزغان المطلة على خليج عُمان، وتعد من المناطق القريبة من الممرات البحرية الحيوية، وهو ما يضفي أهمية على أي تطورات أمنية تشهدها المنطقة، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة.