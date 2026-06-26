رئيس الوزراء اللبناني: الاتفاق مع إسرائيل يهدف إلى تحقيق «انسحاب كامل»

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام: "إن الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه اليوم مع إسرائيل، برعاية أمريكية، يهدف إلى تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل، واستعادة سيادة البلاد.

وأضاف “سلام”: “نشكر الولايات المتحدة، وإخواننا العرب، وأصدقاءنا في جميع أنحاء العالم، الذين ساهمت جهودهم في التوصل إلى هذا الاتفاق”.

وفي وقت سابق، قدم الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، خطابا بمناسبة ذكرى عاشوراء، هاجم فيه إسرائيل والولايات المتحدة، مؤكدا أن "إسرائيل يجب أن تغادر لبنان دون قيد أو شرط، وستفعل ذلك وهي ذليلة ومهزومة".

وأكد قاسم أن الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان يأتي في إطار ما وصفه بمخطط "إسرائيل الكبرى"، معتبرًا أن "المقاومة" نشأت ردًا على الاحتلال والعدوان، وذلك في إشارة إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن استمرار انتشار القوات الإسرائيلية بسبب هجمات حزب الله.

وأشاد قاسم بإيران، قائلًا إنها صمدت في مواجهة الضغوط، واعتبر أن التفاهم الذي توصلت إليه يمثل "إعلانًا لهزيمة الولايات المتحدة وإسرائيل"، مضيفًا أن طهران "تصنع مستقبل المنطقة"، على حد تعبيره.

وشدد على أن إسرائيل "ليس أمامها خيار سوى الانسحاب الكامل من جميع الأراضي اللبنانية، ووقف عملياتها البرية والجوية والبحرية"، مؤكدًا رفض أي اتفاق أو التزام يمس السيادة اللبنانية، ومعلنًا رفضه لأي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل أو استمرار وجودها في أي جزء من الأراضي اللبنانية.