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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الدفاع الباكستاني السابق: المنطقة تتجه لإعادة تشكيل التوازنات وبروز تكتلات إقليمية جديدة

باكستان
باكستان
البهى عمرو

أكد الفريق نعيم لودهي، وزير الدفاع الباكستاني السابق، أن المنطقة تتجه تدريجيًا نحو إعادة تشكيل توازناتها السياسية، بما قد يفضي إلى تكتلات جديدة تعيد ترتيب الأولويات الإقليمية، حتى وإن لم يحدث ذلك بشكل فوري، مرجحًا أن يستغرق الأمر أشهرًا أو ربما عامًا أو عامين.

وأوضح «لودهي»، خلال لقاءه عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الاتجاه العام يسير نحو تعزيز قدرة دول المنطقة على حل أزماتها بنفسها، بقيادة دول مثل مصر والسعودية وعُمان وقطر، وبمساندة باكستان، مشيرًا إلى أن مستقبل الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا يحمل فرصًا واسعة لتحقيق السلام إذا ما توفرت الإرادة السياسية والتعاون المشترك.

و أشار إلى أن الإدارة الأمريكية تحاول التأثير على إسرائيل، لافتًا إلى وجود تغير تدريجي في الرأي العام داخل الولايات المتحدة تجاه التطورات الجارية، مؤكدًا أن استمرار الدعم الأمريكي يبقى عاملًا حاسمًا في قدرة إسرائيل على مواصلة تحركاتها، مضيفًا أنه في حال تبنت واشنطن موقفًا داعمًا لمسار السلام، فإن ذلك سيدفع إسرائيل إلى التعامل مع هذا الواقع السياسي الجديد، والانخراط في مسارات تهدئة.

وفيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية مع دول الخليج، قال إنه يتوقع حدوث تغيير في طريقة إدارة هذه العلاقات بعد انتهاء الحرب مع إيران، مشيرًا إلى أن دول الخليج أظهرت حكمة في التعامل مع التوترات، بينما ستحتاج الولايات المتحدة إلى مراجعة سياساتها في المنطقة، موضحًا أن الحضور الأمريكي سيظل قائمًا، لكن من المرجح أن تتجه العلاقات نحو مزيد من الدبلوماسية والاستقرار في المرحلة المقبلة.

الخليج الدفاع الباكستاني باكستان وزير الدفاع الباكستاني

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