رئيس الشيوخ يهنئ وزير الخارجية بمرور 200 عام على تأسيس الدبلوماسية المصرية

بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمناسبة الاحتفال بمرور مائتي عام على تأسيس وبدء مسيرة الدبلوماسية المصرية، أعرب فيها، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، عن خالص التهنئة وأصدق الأمنيات لوزير الخارجية وأعضاء السلك الدبلوماسي المصري، مثمنًا الدور الوطني للدبلوماسية المصرية في تعزيز مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا.

وقال رئيس مجلس الشيوخ في نص البرقية: "السيد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولي و المصريين بالخارج تحية تقدير وإعزاز لشخصكم الكريم ، وبعد ، فيطيب لي بداية، أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، إلى شخصكم الموقر ، وإلى السيدات والسادة الموقرين أعضاء الخارجية المصرية ، بأخلص التهاني وأصدق الأمنيات؛ بمناسبة الاحتفاء بمرور مائتي عام على تأسيس وبدء مسيرة الدبلوماسية المصرية".

وأضاف: "استناداً إلى مبادئ وثوابت راسخة لا تتزعزع، باتت الدبلوماسية المصرية ركيزة أساسية لتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية؛ فخلف تاريخها الممتد حمل الدبلوماسي المصري رسالة السلام، مرسخاً قيم الاحترام المتبادل، وساعياً بكل مسؤولية إلى مد جسور الصداقة وتعزيز أواصر الشراكة مع مختلف دول العالم، كما اثبت قدرة فائقة على التعامل مع أعقد الأزمات بحكمة واتزان.

وتابع: "وفي مقام الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية ؛ نثمن غاليًا الجهود الوطنية المقدرة التي يبذلها رجال الخارجية المصرية في الوقت الراهن، في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، ثم إدارتكم الرشيدة؛ لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، وصون الأمن القومي المصري ، ورعاية مصالح أبناء مصر في الخارج".

وقال رئيس مجلس الشيوخ: "اجدد التهنئة إلى شخصكم الموقر ، وإلى السيدات والسادة الموقرين أعضاء الخارجية المصرية، فإنني اتضرع إلي المولى عز وجل، أن يوفقكم و يسدد على طريق الخير والحق خطاكم لمواصلة مسيرة العطاء والتميز لتعزيز مكانة مصر في المحافل الدولية كافة".