قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأردن يدين هجوما إيرانيا بمسيرات على البحرين ويؤكد تضامنه الكامل معها
"زلزال سياسي" داخل الحزب الديمقراطي.. صعود ممداني يعمّق الانقسام حول دعم إسرائيل
أخبار التوك شو | شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين ومفاجأة بشأن حالة الجو في بداية الصيف 2026
موعد مباراة مصر وأستراليا في دور الـ32 بكأس العالم 2026
الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة الأيام القادمة والرطوبة عالية
وزيرة إسرائيلية تحذر: الطموحات التركية تهديد إقليمي متصاعد
وزير الخارجية: مصر تتبنى رؤية شاملة لإصلاح الأمم المتحدة
رجلها اتكسرت.. القبض على سائق ميكروباص صدم فتاة بمصر الجديدة
كيف يحرم الذنب صاحبه من الرحمة والنصرة؟.. علي جمعة يوضح
السكة الحديد: تأخيرات بعض قطارات القاهرة الإسكندرية نتيجة لصيانة الإشارات
بعد قرار الـ 15%.. خطوات الاستعلام عن معاشات يوليو بالزيادة الجديدة إلكترونيًا
إسرائيل تستعد لجولة من الضربات القوية في اليمن وسط تصعيد مع الحوثيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس الشيوخ يهنئ وزير الخارجية بمرور 200 عام على تأسيس الدبلوماسية المصرية

المستشار عصام فريد
المستشار عصام فريد
أ ش أ

بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمناسبة الاحتفال بمرور مائتي عام على تأسيس وبدء مسيرة الدبلوماسية المصرية، أعرب فيها، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، عن خالص التهنئة وأصدق الأمنيات لوزير الخارجية وأعضاء السلك الدبلوماسي المصري، مثمنًا الدور الوطني للدبلوماسية المصرية في تعزيز مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا.

وقال رئيس مجلس الشيوخ في نص البرقية: "السيد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولي و المصريين بالخارج تحية تقدير وإعزاز لشخصكم الكريم ، وبعد ، فيطيب لي بداية، أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، إلى شخصكم الموقر ، وإلى السيدات والسادة الموقرين أعضاء الخارجية المصرية ، بأخلص التهاني وأصدق الأمنيات؛ بمناسبة الاحتفاء بمرور مائتي عام على تأسيس وبدء مسيرة الدبلوماسية المصرية".

وأضاف: "استناداً إلى مبادئ وثوابت راسخة لا تتزعزع، باتت الدبلوماسية المصرية ركيزة أساسية لتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية؛ فخلف تاريخها الممتد حمل الدبلوماسي المصري رسالة السلام، مرسخاً قيم الاحترام المتبادل، وساعياً بكل مسؤولية إلى مد جسور الصداقة وتعزيز أواصر الشراكة مع مختلف دول العالم، كما اثبت قدرة فائقة على التعامل مع أعقد الأزمات بحكمة واتزان.

وتابع: "وفي مقام الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية ؛ نثمن غاليًا الجهود الوطنية المقدرة التي يبذلها رجال الخارجية المصرية في الوقت الراهن، في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، ثم إدارتكم الرشيدة؛ لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، وصون الأمن القومي المصري ، ورعاية مصالح أبناء مصر في الخارج".

وقال رئيس مجلس الشيوخ: "اجدد التهنئة إلى شخصكم الموقر ، وإلى السيدات والسادة الموقرين أعضاء الخارجية المصرية، فإنني اتضرع إلي المولى عز وجل، أن يوفقكم و يسدد على طريق الخير والحق خطاكم لمواصلة مسيرة العطاء والتميز لتعزيز مكانة مصر في المحافل الدولية كافة".

المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ أعضاء مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر الوطني

تردد قناة beIN sports المفتوحة.. مصر وإيران الآن في كأس العالم

منتخب مصر

مصر وإيران في كأس العالم.. القنوات المفتوحة وطرق المتابعة

الذهب

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

منتخب مصر الوطني

مونديال 2026.. تردد قناة مجانية تنقل مباراة مصر وإيران

مياه الشرب

اليوم لمدة 6 ساعات.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بالجيزة

أسعار البيض

بعد التراجع الأخير.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم فى الأسواق

منتخب مصر

تركي آل الشيخ يعلق على مباراة مصر وإيران: الحكم مش سالك

هبوط أرضي مفاجئ بعد نفق زهراء المعادي

الأرض بلعت العربيات.. هبوط أرضي مفاجئ بعد نفق زهراء المعادي على طريق القطامية السخنة

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين

5 يوليو.. "الصحفيين" تنظم أمسية تأبينية لزملاء "دار التحرير" الراحلين

قطارات

السكة الحديد تعلن عن تأخيرات مؤقتة لـ قطارات القاهرة - الإسكندرية

المونوريل

المونوريل ينطلق رسميًا.. تشغيل الخط بالكامل من مدينة نصر للعاصمة الإدارية

بالصور

لوك لافت .. منة عرفة تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

لا بنزين ولا كهربا.. أسرع موتوسيكل في العالم يعمل بالماء

أسرع موتوسيكل في العالم Force of Nature
أسرع موتوسيكل في العالم Force of Nature
أسرع موتوسيكل في العالم Force of Nature

الجمهور المغربي يستقبل تامر حسني بحفاوة شديدة

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

جمبسوت لافت.. ريهام عبد الغفور تخطف الانظار في حفل زفاف أحمد السعدني

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فيديو

السحر الأسود والمونديال

السحر الأسود والمونديال.. من هاري كين إلى رونالدو حكاية مرعـبة بكأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد