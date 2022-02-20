وزير التعليم لأولياء الأمور: مش عايزين هيستريا من المناهج

كتب الترم الثاني متوفرة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الطلاب المصريين لديهم قدرات تعليمية جيدة إذا ما قدم لهم تعليم جيد، وهذا ما حدث من نتائج فى امتحانات الترم الأول.

ووجه وزير التعليم كلامه إلى أولياء الأمور، قائلا: "مش عايزين هيستريا.. المناهج تخدم أولادنا، ولو تمكنوا منها ستكون النتيجة جيدة، وعايزين نديهم فرصة".

وأشار طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن أي أمور فنية بها مشاكل رصدوها في الترم الأول ولديهم متابعة للجودة ولكن الترم الأول سار بشكل جيد، مضيفا: "خلصنا الجزء المستهدف وأداء الأولاد مبشر للغاية".

واستكمل: "المناهج الحالية تخدم الطلاب ولا يجب أن نقلقهم، وكتب الترم التانى موجودة كلها فى المديريات التعليمية"، لافتا إلى أن الإجراءات الاحترازية مستمرة في الترم الثاني للوقاية من عدوى كورونا.