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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"البحث العلمي" تعلن عن منح دكتوراه في الفيزياء والهندسة الحاسوبية.. تفاصيل

صدى البلد

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن توفير مركز سيزامى عن منح للدكتوراه في مجالى الفيزياء والهندسة الحاسوبية، والتي تعد جزء من ENGAGE وهو برنامج تدريبي عالي الجودة متعدد التخصصات، ومشترك بين القطاعات ومتعدد المؤسسات مصمم للجيل القادم من علماء الفيزياء الحاسوبية والمهندسين.

 

جاء ذلك فى إطار تعاون الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية وتطبيقاته فى الشرق الأوسط SESAME.


وأوضحت الأكاديمية أن المنح مقدمة إلى 20 طالبًا من طلاب الدكتوراة في مجالات فيزياء الطاقة العالية الحاسوبية والأنظمة متعددة النطاقات وتطبيقات ضوء السنكروترون.

 

ولمزيد من المعلومات وللتقديم عبر هذا الرابط:
 

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عين شمس: نهاية التقدم للإعلان السابع من برنامج مبادرة التعليم العالي الخميس المقبل

وكانت أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن برنامج 2022 CERN الصيفى لطلاب الماجستير فى مجال  الفيزياء او الهندسة او علوم الكمبيوتر او الرياضيات من شهر يونيو وحتى شهر سبتمبر 2022 عبر الإنترنت.


وأوضحت الأكاديمية أن ذلك بسبب جائحة كورونا، حيث تمنح CERN الفرصة للعمل لمدة 8 وحتى 13 اسبوع فى مرحلة متقدمة من مشروع تقنى فى أحد فرق CERN التجريبية او الهندسية، للتقدم للمدرسة من خلال هذا الرابط:

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