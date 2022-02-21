جمارك سفاجا تحبط تهريب بضائع متنوعة بقيمة 2.6 مليون جنيه

أحبطت جمارك سفاجا برئاسة محمد الشاذلى، محاولة تهريب كميات من البضائع المتنوعة مخبأة داخل أمتعة شخصية لراكب قادم من ميناء ضبا السعودي بقيمة بلغت 2.621 مليون جنيه.



كشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك، عن أن المضبوطات كانت عبار عن 7001 عبوة مستحضرات تجميل وأطعمة حيوانات و أعشاب و أجهزة اتصالات.



تم تشكيل لجنة جمركية برئاسة هشام عوض شراقة مدير إدارة الحركة و مشاركة كلا من "محمد مصطفي ، حاتم حسنين،محمد صبري، أحمد حجازي،محمد فتوح،ياسر فيصل ،أسامة علي ،محمد عفيفي ،أحمد حسين"، وتحرير محضر بالواقعة بعد إخطار الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية لإتخاذ الإجراءات اللازمة.