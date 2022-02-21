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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يعتمد مخطط مشروع تطوير وازدواج طريق اللواء أحمد عبدالله

الغضبان يعتمد ازدواج
الغضبان يعتمد ازدواج طريق محافظ بورسعيد الاسبق احمد عبد الله

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مخطط مشروع تطوير و ازدواج طريق احمد عبدالله من كوبري الحرفيين حتي معدية التفريعة بطول 3 كم و ليصبح بعرض 25 م  بما يحقق حركة مرور ثلاث حارات في كل اتجاه و ربطه تخطيطيا  بمشروع الاسكان الاجتماعي شرق كلية التربية الرياضية و اعمال التطوير تتضمن اعمال انارة بكامل طول الطريق . 

الغضبان يعتمد ازدواج طريق محافظ بورسعيد الاسبق احمد عبد الله 

جاء ذلك خلال الاجتماع ،الذي عقدة محافظ بورسعيد  لمتابعة الاستعدادات الخاصة برفع كفاءة الشارع بمدينة بورفؤاد. 

الغضبان يعتمد ازدواج طريق محافظ بورسعيد الاسبق احمد عبد الله 

وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء  يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد  واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندسة هويدا شميس منطقة تعمير بورسعيد  والشركات القائمة على تنفيذ المشروع .

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واستعرض محافظ بورسعيد خطة تطوير الشارع،  والخطة الزمنية المحددة للانتهاء من كافة الأعمال،  موجها بالتنسيق بين جميع الجهات المختصة بالعمل نظرا لأهمية الطريق والذي يعد أحد المحاور الرئيسية التي تخدم منطقة الاسكان الاجتماعي ببورفؤاد،  مؤكدا على تقديم كافة الدعم بما يحقق أعمال تطوير الشارع على أعلى درجة من الكفاءة.

الغضبان يعتمد ازدواج طريق محافظ بورسعيد الاسبق احمد عبد الله 

يذكر أن محافظة بورسعيد تشهد  خطة موسعة لرصف وتطوير الطرق الرئيسية والفرعية، لتحقيق الانسيابية والسهولة في حركة السيارات والمواطنين، ولتحقيق المظهر الحضاري الذي يتماشي مع مجمل التطورات بمدينة بورسعيد 

الغضبان يعتمد ازدواج طريق محافظ بورسعيد الاسبق احمد عبد الله 
بورسعيد الإسكان الاجتماعي محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد مشروع الاسكان الاجتماعى كلية التربية الرياضية عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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