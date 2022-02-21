البيت الأبيض: توقعنا خطوة روسيا ومستعدون للرد الفوري

بعد اعتراف بوتين باستقلال دونيتسك ولوغانسك...

علق البيت الأبيض، على قرار الرئيس الروسي بوتين بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك، قائلا "لقد توقعنا خطوة روسيا ونحن مستعدون للرد على الفور “، حسبما أفادت قناة ” إكسترا نيوز" في خبر عاجل.

واعترف الرئيس الروسي بوتين رسميا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، مؤكدا أن السياسة الأمريكية التقليدية تجاه روسيا لا ترغب في تواجد دولة كبيرة وقوية مثل روسيا.

وأضاف الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته بمؤتمر صحفي، "الغرب يدفع أوكرانيا للقيام بـ استفزازات على خط التماس مع الدونباس".

وتابع الرئيس الروسي: "أوكرانيا تمتلك أسلحة دمار شامل ولن نسمح بأي تهديد لـ روسيا، والغرب والناتو حولا أوكرانيا لساحة حرب".