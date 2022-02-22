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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد عمان|السلطنة تشارك في الاجتماع الثالث لمسئولي الشئون الاقتصادية بمجلس التعاون

اقتصاد عمان
اقتصاد عمان

شاركت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الاقتصاد في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين في هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يستمر يومين، في جناح الأمانة العامة لمجلس التعاون في إكسبو 2020 دبي.

وترأس وفد سلطنة عُمان المشارك، الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

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ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات منها: آلية خارطة الطريق للوصول إلى الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025م، وتطرق لتقرير شامل حول أهم مؤشرات التطورات الاقتصادية في دول المجلس ومشروع جلسات لاستشراف الآفاق المستقبلية للتكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي لدول مجلس التعاون، وهو عبارة عن جلسات استشراف المستقبل، أطلق عليه عنوان "برنامج استشراف المستقبل" لضمان استمرارية عمل برنامج مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية عبر هيكلية واضحة تتضمن الأهداف وخطوات التنفيذ والعمل ، مع جدول زمني يوضح الفعاليات والخطوات التحضيرية المصاحبة.

ويهدف الجدول الزمني إلى رفع مستوى المخرجات من هذا البرنامج متضمنًا العديد من الفعاليات السنوية عبر حلقات نقاشية دورية لاستشراف مستقبل التكامل الاقتصادي ، حيث سيتم لاحقا رفع نتائج تلك الجلسات لأصحاب المعالي الوزراء في اللجنة التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.

اقتصاد عمان دول مجلس التعاون الخليجي مال واعمال اخبار الخليج

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