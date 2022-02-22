اقتصاد عمان|5672 شركة استفادت من تسهيلات الدمج والتصفية

بلغ عدد الشركات التي استفادت من حزمة التسهيلات التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للشركات الراغبة في تصفية سجلاتها التجارية أو دمجها 5672 شركة، وشطب 3703 شركات بعد إجراءات أعمال التصفية للتسهيل لهذه المنشآت لتصحيح أوضاعها، خلال الفترة من 15 يونيو حتى نهاية ديسمبر 2021م.

وقال خالد بن خميس المسروري مدير دائرة الرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في تصريحات لوكالة الأنباء العمانية، إن تصفية السجلات التجارية أو دمجها يسهم في معالجة ظاهرة تعدد السجلات التجارية وتصحيح أوضاع السوق وتحسين بيئة الأعمال وتنافسيتها ودعم خطط تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتسهيل على رواد الأعمال لإلغاء السجلات القديمة غير النشطة من خلال حزمة من التسهيلات والإعفاءات من الرسوم.

وأوضح أن التسهيلات المقدمة للشركات الراغبة في تصفية سجلاتها التجارية تتمثل في أن يكون المصفي أحد الشركاء والمفوضين بالتوقيع أو من تراه الشركة مناسبا، عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" أو عن طريق مراكز سند للخدمات.

أما بالنسبة لاندماج المنشآت التجارية، فأشار خالد المسروري إلى أنه تم إعفاء هذه المنشآت حتى 14 يناير 2022م من الرسوم والغرامات الحكومية المترتبة على سجلاتها التجارية، حيث تضمّنت التسهيلات في نقل ملكية السجل التجاري من مالك إلى آخر وانتقال العمالة الأجنبية لنفس السجل إلى المالك أو الشريك الجديد.