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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن..تامر حسين يكشف عن كوبليه جديد لأغنية "أنت الحظ"..طرح أولى حلقات منورة بأهلها 6 مارس.. أبنة سامي العدل تترك الفن وتفتح مشروع طعام

اخبار الفن
اخبار الفن

نشر قسم الفن في موقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة نرصد ابرزها..

 

العُملة النادرة.. تامر حسين يكشف عن كوبليه جديد لأغنية "انت الحظ"| فيديو

كشف الشاعر تامر حسين، عن كوبليه جديد لأغنية “أنت الحظ” لم يطرح بالأغنية الأصلية، وذلك خلال حلوله ضيفا على موقع “صدى البلد”.
 

على منصة شاهد.. طرح أولى حلقات منورة بأهلها 6 مارس

أعلنت منصة شاهد VIP  عن موعد عرض مسلسل “ منورة بأهلها ” للمرة الثانية ، وذلك بعد ان حُدد له موعد عرض سابق ، وتم التراجع عنه قبلها بساعات قليلة.
 

الزفاف غدا.. عقد قران دنيا عبد العزيز بفستان من تصميم هاني البحيري

طلت الفنانة دنيا عبد العزيز اليوم في عقد فرانها بفستان من تصميم هاني البحيري، ومن المقرر أن تحتفل بزفافها غدا الأربعاء

 

إصابة المخرج جميل المغازي أثناء تصويره كليب لـ شمس الكويتية .. صور

تعرض المخرج جميل جميل المغازي لإصابة في رأسه إثر سقوط احدى معدات التصوير عليه وقت تصوير كليب "تاتي" وهي اغنية عراقية من المقرر طرح الكليب الخاص بها خلال أيام.
 

ابنة سامي العدل تترك الفن وتفتح مشروع طعام في الشارع بدهب

قررت الفنانة رشا سامي العدل ابنة الفنان الراحل سامي العدل تنفبذ مشروع خاص بها وهو مشروع طعام في الشارع، بمدينة دهب،  بسبب تجاهل المنتحين والمخرجين لها في الاعمال الفنية حسبما أوضحت في بث مباشر عبر صفحتها على فيسبوك.

سامي العدل اخبار الفن شمس الكويتية دنيا عبد العزيز تامر حسين مدينة دهب

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