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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تشيلسي يفوز على ليل 2-0 ويضع قدما في ربع نهائي دوري الأبطال

بوليسيتش لاعب تشيلسي
بوليسيتش لاعب تشيلسي

فاز فريق تشيلسي الإنجليزي على ضيفه ليل الفرنسي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

كاي هافرتز كاد أن يفتتح التسجيل لـ تشيلسي في الدقيقة السابعة عندما استلم الكرة وقام بتسديدها من داخل منطقة جزاء ليل صوب الجهة الأرضية اليسرى لمرمى ليل، لكن جارديم تصدى لتسديدته ببراعة محولًا إياها لركلة ركنية.

وتحول حكيم زياش لتنفيذ الركلة الركنية من الجهة اليسرى، ليقوم بإرسال كرة عرضية بالمقاس على رأس هافرتز، الذي سددها في الشباك، معلنًا عن الهدف الأول لـ تشيلسي في الدقيقة الثامنة.

انحسر اللعب بعد ذلك في وسط الملعب، حيث خلى الشوط الأول من أي فرص خطرة من كلا الفريقين، لينتهي على نتيجة تقدم تشيلسي أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، تلقى توماس توخيل مدرب تشيلسي خبرين غير سارين، حيث تعرض لاعبيه حكيم زياش وماتيو كوفاسيتش للإصابة، ليتم استبدالهما، وذلك قبل أقل من أسبوع على مواجهة ليفربول في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وفي الدقيقة 63، تمكن الأمريكي كريستيان بوليسيتش من تسجيل الهدف الثاني لـ تشيلسي، حيث انطلق نجولو كانتي بالكرة في هجمة مرتدة، ليمرر الكرة يساره لـ بوليسيتش، والذي تمكن من إسكان الكرة الشباك، معلنًا عن ثاني أهداف الفريق الإنجليزي.

حاول بعد ذلك لاعبو ليل هز شباك تشيلسي، لكنهم لم يهددوا مرمى ميندي، فيما حافظت كتيبة المدرب توخيل على تقدمها، ليضعوا قدمًا في دور ربع النهائي، قبل مباراة الإياب يوم الأربعاء 17 مارس على ملعب فريق ليل بفرنسا.

تشكيل ليل

وضم تشكيل ليل كل من:

في حراسة المرمى: ليو جارديم

خط الدفاع: زكي تشيليك – جوزيه فونتي – سيفن بوتمان - تياجو دجالو

خط الوسط: ريناتو سانشيز – بنجامين أندري – أمادو أونانا – شيكا

خط الهجوم: جوناثان بامبا – جوناثان ديفيد

تشكيل تشيلسي

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: أندرياس كريستنسن - تياجو سيلفا - أنطونيو روديجير

خط الوسط: سيزار أزبيلكويتا - نجولو كانتي - ماتيو كوفاسيتش - ماركوس ألونسو

خط الهجوم: حكيم زياش - كريستيان بوليسيتش - كاي هافرتز

زياش تشيلسي دوري ابطال أوروبا حكيم زياش الشوط الثاني توماس توخيل

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