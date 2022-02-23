ضياء السيد: لا نغضب من الهجوم على المنتخب.. وكأس العرب أفاد الفريق

أكد ضياء السيد، المدرب العام بمنتخب مصر، أن بطولة كأس العرب أفادت الفريق بشكل كبير، مشيرا إلى أنها جعلت كيروش مدرب المنتخب يتعرف على اللاعبين بشكل أكبر.

وأضاف ضياء في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "لا نغضب من الهجوم على منتخب مصر وعلى الجهاز الفني، لأن هذا طبيعي عندما يكون الأداء سيئاً".

وتابع: "أداء المنتخب يتحسن مع كيروش مباراة تلو الأخرى، وهذا ما جعل الجماهير تدعم المنتخب في كأس الأمم الأفريقية".

واستقر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على موعد انطلاق معسكر المنتخب الوطني استعدادا لمواجهتي السنغال المقرر إقامتهما يومي 23 و29 مارس المقبل في المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر خلال أحد أيام 10 أو 11 أو 12 مارس المقبل حسب جدول مباريات أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز في البطولات الإفريقية .



ويسعى كيروش إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهتي السنغال ، من أجل الفوز بهما والسير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى كأس العالم .



وبدأ البرتغالي كارلوس كيروش ، التحضير من الآن لمواجهتي السنغال المقرر إقامتهما في شهر مارس المقبل ضمن المرحلة النهائية للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



وكلف كيروش جهازه المعاون المكون من روجيريو سانتو وضياء السيد ومحمد شوقي وعصام الحضري بمتابعة جميع مباريات الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة من أجل اختيار أفضل العناصر الممكنة ضمن قائمة المنتخب لخوض مباراتي السنغال، مؤكدًا أن باب المنتخب مفتوح أمام الجميع خلال الفترة المقبلة .