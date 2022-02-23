أحدها مفاجأة.. 3 أسباب وراء حذف أغاني عمرو دياب من يوتيوب

منذ الساعات الاولى من صباح اليوم، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي، بالحديث عن أسباب اختفاء كليبات النجم عمرو دياب، من على قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

وتفاجأ جمهور الميجا ستار عمرو دياب باختفاء جميع الكليبات دفعة واحدة، مع بقاء بعض الفيديوهات من حفلاته الغنائية دون سبب واضح وراء الأمر.

ماذا تبقى من أغاني عمرو دياب على يوتيوب ؟

وبالبحث عن الازمة ومراجعة أغاني عمرو دياب، تبين ان الفيديوهات المحذوفة هي التي تحمل انتاج عمرو دياب نفسه من خلال شركة ناي.

ولم يتم حذف الاغاني القديمة التي انتجتها شركات اخرى، مع بقاء حفلات عمرو دياب كما هي دون اختفاء.

وأيضًا لم يتم حذف اي أغاني او كليبات عمرو دياب على يوتيوب، من قنوات أخرى تابعة لشركات الإنتاج الفني، او الاغاني والصوتيات المتداولة على قنوات اليوتيوب.

3 أسباب وراء حذف الالبومات

وبينما ثارت تساؤلات عدة حول الامر، لم تنتهي توقعات المتابعين وجمهور الهضبة الذين راحوا يتداولون التعليقات على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، حتى كشف الشاعر خالد تاج الدين الذي عمل مع عمرو دياب في أكثر من اغنية عن السبب - ربما من وجهة نظره -.

مشكلة جاري حلّها

الشاعر خالد تاج الدين، كتب من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك، منشورًا يكشف فيه سبب حذف الكليبات دفعة واحدة.

وقال: «قناة الفنان عمرو دياب على يوتيوب بتتظبط والكليبات كلها راجعة تاني.. مشكلة بسيطة وبتتحل حاليا».

منصة غنائية جديدة

بينما معظم الاقاويل ترمي إلى سبب ىخر، حول منصة غنائية وموسيقية جديدة للنجم عمرو دياب، قد يطلقها قريبَا، وستجمع كل اعمال عمرو دياب الغنائية بشكل حصري، من انتاجه فقط.

واشار البعض إلى أن المنصة تحمل اسم Soul حيث وظهر اللوجو الخاص بها في حفلته الأخيرة في التجمع.

الألبوم الجديد

وربط البعض سبب حذف الكليبات بتعمد إطلاق أي طريقة عرض وتسويق جديدة للالبوم الجديد للفنان عمرو دياب، لكنه في الغالب سبب بعيد عن الواقعية.

ومن المفترض أن يظهر عمرو دياب غدًا من خلال حفل غنائى فى الرياض، حيث نشر صورة من بوستر الحفل عبر Twitter وعلق: "جاهزين".