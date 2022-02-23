عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أحدها مفاجأة.. 3 أسباب وراء حذف أغاني عمرو دياب من يوتيوب

عمرو دياب
عمرو دياب

منذ الساعات الاولى من صباح اليوم، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي، بالحديث عن أسباب اختفاء كليبات النجم عمرو دياب، من على قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

وتفاجأ جمهور الميجا ستار عمرو دياب باختفاء جميع الكليبات دفعة واحدة، مع بقاء بعض الفيديوهات من حفلاته الغنائية دون سبب واضح وراء الأمر.

تامر حسين يكشف تفاصيل ألبوم عمرو دياب الجديد| خاص

أخبار الفن| حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب.. حمو بيكا يتقدم ببلاغ ضد مسئولين بنقابة الموسيقيين

ماذا تبقى من أغاني عمرو دياب على يوتيوب ؟

وبالبحث عن الازمة ومراجعة أغاني عمرو دياب، تبين ان الفيديوهات المحذوفة هي التي تحمل انتاج عمرو دياب نفسه من خلال شركة ناي.

ولم يتم حذف الاغاني القديمة التي انتجتها شركات اخرى، مع بقاء حفلات عمرو دياب كما هي دون اختفاء.

وأيضًا لم يتم حذف اي أغاني او كليبات عمرو دياب على يوتيوب، من قنوات أخرى تابعة لشركات الإنتاج الفني، او الاغاني والصوتيات المتداولة على قنوات اليوتيوب.

3 أسباب وراء حذف الالبومات 

وبينما ثارت تساؤلات عدة حول الامر، لم تنتهي توقعات المتابعين وجمهور الهضبة الذين راحوا يتداولون التعليقات على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، حتى كشف الشاعر خالد تاج الدين الذي عمل مع عمرو دياب في أكثر من اغنية عن السبب - ربما من وجهة نظره -.

مشكلة جاري حلّها 

الشاعر خالد تاج الدين، كتب من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك، منشورًا يكشف فيه سبب حذف الكليبات دفعة واحدة.

وقال: «قناة الفنان عمرو دياب على يوتيوب بتتظبط والكليبات كلها راجعة تاني.. مشكلة بسيطة وبتتحل حاليا». 

منصة غنائية جديدة 

بينما معظم الاقاويل ترمي إلى سبب ىخر، حول منصة غنائية وموسيقية جديدة للنجم عمرو دياب، قد يطلقها قريبَا، وستجمع كل اعمال عمرو دياب الغنائية بشكل حصري، من انتاجه فقط.

واشار البعض إلى أن المنصة تحمل اسم Soul حيث وظهر اللوجو الخاص بها في حفلته الأخيرة في التجمع.

الألبوم الجديد 

وربط البعض سبب حذف الكليبات بتعمد إطلاق أي طريقة عرض وتسويق جديدة للالبوم الجديد للفنان عمرو دياب، لكنه في الغالب سبب بعيد عن الواقعية.

ومن المفترض أن يظهر عمرو دياب غدًا من خلال حفل غنائى فى الرياض، حيث نشر صورة من بوستر الحفل عبر Twitter وعلق: "جاهزين".

 

 

    

عمرو دياب النجم عمرو دياب اغاني عمرو دياب كليبات عمرو دياب يوتيوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

بدون استثناء.. 6 فئات تخضع لتعديلات قانون الإيجار القديم لغير السكني

بشرى .. زيادة المعاشات في يوليو القادم

15% زيادة جديدة لـ الموظفين و أصحاب المعاشات يوليو القادم

العرافة العمياء التي صدمت العالم بتوقعاتها.. نبوءة الجدة فانجا لم تتحقق| فيديو

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

جهات أنفقت الملايين لبنائه .. الباز يكشف حقيقة انهيار سد النهضة

عمرو دياب يثير الجدل بعد حذف أغانيه من اليوتيوب.. والجمهور يتوقع السبب

ترشيحاتنا

الحكومة :الحبس سنة وغرامة مائتي ألف جنيه عقوبة مزاولة الصيدلة دون ترخيص

شيرين رضا: سقطت في الثانوية.. واترفضت من المدرسة بسبب شعرى |نوستالجيا

بحضور القاضيات.. مجلس الدولة يحتفل بالوفاء والإنجاز.. صور

مدبولي: نعد حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر وندرس تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

في احتفالية الوفاء والإنجاز.. صور تذكارية لمجلس الدولة مع القضاة المتميزين والأهالي المكرمين|شاهد

قبل مواجهة ليدز.. محمد صلاح ملك الأهداف في الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحف الكويتية تبرز زيارة الرئيس السيسي.. والنفط على عتبة الـ 100 دولار للبرميل.. وبوتين ينهي أحلام أوكرانيا

رئيس الأركان يتفقد معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة.. فيديو وصور

أجراس الحرب الكبرى تفتح أبواب الظلام..تحذير من زعماء العالم لبوتين:ما تفعله سيهلكنا جميعًا

صور .. صلاح عبد الله ضيف شرف خامس حلقات اللعبة 3

فيديو

فيديو جراف.. حمو بيكا يتقدم ببلاغ ضد مسئولين بنقابة الموسيقيين.. ما القصة

بثينة رشوان: قطاع الإنتاج خدعنى وظلمت بقرار وقفى عامين.. فيديو.. خاص

فيديو جراف.. عملاق مصري في الدوري الألماني .. هل ينضم لمنتخب مصر

بثينة رشوان: التلفزيون خطفنى من السينما والزواج كان عقبة فى مشوارى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ