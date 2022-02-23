أخبار الفن| حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب.. حمو بيكا يتقدم ببلاغ ضد مسئولين بنقابة الموسيقيين

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فاجأ الهضبة عمرو دياب جمهوره بحذف جميع أغانيه من قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، باستثناء عدد من فيديوهات حفلاته الغنائية فقط.

واثار حذف أغانى عمرو دياب تكنهات جمهوره حول تحضيره لمفاجأة جديدة يطرحها الهضبة خلال الساعات القليلة المقبلة.

إلا أن هناك عددا كبيرا من أغانى عمرو دياب لا تزال موجودة على قنوات اليوتيوب الغير تابعه لعمرو دياب بشكل رسمى.

فاجأ الهضبة عمرو دياب، جمهوره، بحذف جميع أغانيه من قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، باستثناء عدد من فيديوهات حفلاته الغنائية فقط.

وتوقع عدد كبير من جمهور عمرو دياب إنشاء منصة موسيقية خاصة به تضم جميع البوماته الغنائية .

يذكر أن هناك عددا كبيرا من أغانى عمرو دياب لا تزال موجودة على قنوات اليوتيوب الغير تابعه للهضبة بشكل رسمي.

حفل عمرو دياب بالمنارة

فى حفل كامل العدد أحيا النجم عمرو دياب حفلاً غنائيا الاسبوع الماضى بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة، وقدم الهضبة عمرو دياب باقة كبيرة ومتنوعة من أغانيه الذي يعشقها جمهوره مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وشارك عمرو دياب ، فيديو لتفاعل الجمهور على أنغام أنيته الشهيرة “أنت الحظ” عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

أصدر مؤدى المهرجانات حمو بيكا، بيانًا صحفيًا بعد تسريب مكالمة هاتفية مع شخص مجهول، حول حصوله على رشوة من أكثر من مطرب مهرجانات، من أجل تسجيل قيدهم بالموسيقيين.

وقال حمو بيكا من خلال البيان: "في إطار الأحداث الأخيرة التي تناولتها وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن ما ورد في أحد البرامج التليفزيونية على لسان حمو بيكا، وما يتعرض له من تعسف واستغلال من أحد أعضاء نقابة الموسيقيين، والجدل الذي أثير في هذا الشأن، والذي دفع الفنان حلمي عبد الباقي بصفته عضو نقابة الموسيقيين، بتقديم بلاغ إلى السيد المستشار النائب العام، ضد حمو بيكا".

وأضاف حمو بيكا من خلال البيان : "الفنان حمو بيكا يؤكد أولا على احترامه الكامل لكيان نقابة الموسيقيين ونقيبها الفنان الكبير هاني شاكر، مؤكدا أن كل ما قيل بشأن استغلال وتعسف أحد أعضاء مجلس النقابة للفنان حمو بيكا وبعض الفنانين دون الآخرين، هو حقيقة ثابتة ومؤكدة بالمستندات الورقية والفيديوهات والشهود، وإن عدم ذكر الأسماء كان من قبيل الاحترام الكامل لكيان نقابة الموسيقيين، والتي كنا ننتظر منها الوقوف على مضمون حقيقة ما ورد بإجراء التحقيق الداخلي بالنقابة بشأنها، خصوصا وأن الشخص المقصود بذلك سبق اتهامه في مثل هذه الأمور من قبل، وتحرر عنها العديد من القضايا، وأنه ليس فوق مستوى الشبهات.

دعمت الفنانة هبة عبدالغني مسابقة "إعادة اكتشاف مصر" والتي أطلقتها إدارة الدورة 11 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والتي تقام فعالياتها بداية من 4 مارس حتي 14 مارس من الشهر نفسه، وهو المهرجان الذي يرأسه السيناريست والمخرج سيد فؤاد .

وتحدثت هبة عبدالغني من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"؛ عن مسابقة "إعادة اكتشاف مصر"؛ والتي تغلق في 26 فبراير المقبل؛ والتي تعتبر ضمن فعاليات ومبادرات كثيرة بدأت منذ ايام وتنتهي مع ختام المهرجان .

وقالت هبة عبدالغني في الفيديو : "مصر لسه فيها اماكن كتير اوي محدش اكتشفها؛ علشان كده مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بيديكم فرصة تورونا الاماكن اللي انتوا عايشين فيها بعنيكم انتم؛ صور فيديو بموبايلك وابعتهولنا علي الهاش تاج ده؛ واحسن 3 فيديوهات اصحابهم هيعيشوا التجربة كاملة مع مهرجان الأقصر".

في نفس السياق قالت هبة عبدالغني في تصريحات صحفية لها: تلك هي المرة الأولي التي احضر فيها مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية؛ وسمعت عنه من قبل؛ وتابعت كل فعاليته من خلال الاخبار الصحفية التي كانت تنشر عن المهرجان؛ بينما كان لدي الحماس الشديد لحضور أحد دوراته ولكن لم يحالفني الحظ من قبل بسبب الانشغال بتصوير الأعمال الفنية؛ مشيرة إلي أن السينما لغة انسانية يتواصل بها الناس حتي لو اختلفت اللغة المنطوقة بها؛ وسعيدة بمشاهدة السينما الإفريقية والتي يتيحها المهرجان؛ مؤكدة أن أهم ما يميز المهرجان هو الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.