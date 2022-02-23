إعادة اكتشاف مصر.. هبة عبد الغني تدعم الدورة 11 من الأقصر للسينما| فيديو

دعمت الفنانة هبة عبدالغني مسابقة "إعادة اكتشاف مصر" والتي أطلقتها إدارة الدورة 11 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والتي تقام فعالياتها بداية من 4 مارس حتي 14 مارس من الشهر نفسه، وهو المهرجان الذي يرأسه السيناريست والمخرج سيد فؤاد .

وتحدثت هبة عبدالغني من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"؛ عن مسابقة "إعادة اكتشاف مصر"؛ والتي تغلق في 26 فبراير المقبل؛ والتي تعتبر ضمن فعاليات ومبادرات كثيرة بدأت منذ ايام وتنتهي مع ختام المهرجان .

وقالت هبة عبدالغني في الفيديو : "مصر لسه فيها اماكن كتير اوي محدش اكتشفها؛ علشان كده مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بيديكم فرصة تورونا الاماكن اللي انتوا عايشين فيها بعنيكم انتم؛ صور فيديو بموبايلك وابعتهولنا علي الهاش تاج ده؛ واحسن 3 فيديوهات اصحابهم هيعيشوا التجربة كاملة مع مهرجان الأقصر".

في نفس السياق قالت هبة عبدالغني في تصريحات صحفية لها: تلك هي المرة الأولي التي احضر فيها مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية؛ وسمعت عنه من قبل؛ وتابعت كل فعاليته من خلال الاخبار الصحفية التي كانت تنشر عن المهرجان؛ بينما كان لدي الحماس الشديد لحضور أحد دوراته ولكن لم يحالفني الحظ من قبل بسبب الانشغال بتصوير الأعمال الفنية؛ مشيرة إلي أن السينما لغة انسانية يتواصل بها الناس حتي لو اختلفت اللغة المنطوقة بها؛ وسعيدة بمشاهدة السينما الإفريقية والتي يتيحها المهرجان؛ مؤكدة أن أهم ما يميز المهرجان هو الاحتفال باليوم العالمي للمرأة .

واضافت هبة عبدالغني؛ أن المهرجان قد حقق نجاحا كبيرا في الدورات الأخيرة؛ خاصة أنه يحمل الكثير من الرسائل المهمة سواء الاجتماعية والاقتصادية والأهم الفنية؛ وذلك من خلال التواصل بين الشعب المصري والشعوب الافريقية؛ والتي كان المهرجان جسرا رابطا بين الشعوب الأفريقية والعربية بشكل عام؛ مؤكدة أن المهرجان قد نجح في كل دورة أن يستضيف عدد من الدول الأفريقية والافلام الكبيرة من أجل أن تعرض في الاقصر .

مهرجان " الأقصر للسينما الأفريقية" يقام في الفترة من 4 إلي 14 مارس 2022 واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة 11، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة و الآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية وبرعاية البنك الأهلي المصري.

يذكر أن الفنانة هبة عبد الغني يعرض لها حاليا مسلسلين عبر إحدى المنصات الإليكترونية، الاول هو مسلسل خارج السيطرة حكاية "شبح البدروم"، والثاني هو مسلسل "وادي الجن" الجزء الثاني؛ بينما تقوم بتصوير حاليا عدد من الأعمال الفنية التي ستعرض خلال العام الجاري 2022.