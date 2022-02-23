عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إعادة اكتشاف مصر.. هبة عبد الغني تدعم الدورة 11 من الأقصر للسينما| فيديو

صدى البلد

دعمت الفنانة هبة عبدالغني مسابقة "إعادة اكتشاف مصر" والتي أطلقتها إدارة الدورة 11 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والتي تقام فعالياتها بداية من 4 مارس حتي 14 مارس من الشهر نفسه، وهو المهرجان الذي يرأسه السيناريست والمخرج سيد فؤاد .

وتحدثت هبة عبدالغني من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"؛ عن مسابقة "إعادة اكتشاف مصر"؛ والتي تغلق في 26 فبراير المقبل؛ والتي تعتبر ضمن فعاليات ومبادرات كثيرة بدأت منذ ايام وتنتهي مع ختام المهرجان .

وقالت هبة عبدالغني في الفيديو : "مصر لسه فيها اماكن كتير اوي محدش اكتشفها؛ علشان كده مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بيديكم فرصة تورونا الاماكن اللي انتوا عايشين فيها بعنيكم انتم؛ صور فيديو بموبايلك وابعتهولنا علي الهاش تاج ده؛ واحسن 3 فيديوهات اصحابهم هيعيشوا التجربة كاملة مع مهرجان الأقصر".

في نفس السياق قالت هبة عبدالغني في تصريحات صحفية لها: تلك هي المرة الأولي التي احضر فيها مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية؛ وسمعت عنه من قبل؛ وتابعت كل فعاليته من خلال الاخبار الصحفية التي كانت تنشر عن المهرجان؛ بينما كان لدي الحماس الشديد لحضور أحد دوراته ولكن لم يحالفني الحظ من قبل بسبب الانشغال بتصوير الأعمال الفنية؛ مشيرة إلي أن السينما لغة انسانية يتواصل بها الناس حتي لو اختلفت اللغة المنطوقة بها؛ وسعيدة بمشاهدة السينما الإفريقية والتي يتيحها المهرجان؛ مؤكدة أن أهم ما  يميز المهرجان هو الاحتفال باليوم العالمي للمرأة .

واضافت هبة عبدالغني؛ أن المهرجان قد حقق نجاحا كبيرا في الدورات الأخيرة؛ خاصة أنه يحمل الكثير من الرسائل المهمة سواء الاجتماعية والاقتصادية والأهم الفنية؛ وذلك من خلال التواصل بين الشعب المصري والشعوب الافريقية؛ والتي كان المهرجان جسرا رابطا بين الشعوب الأفريقية والعربية بشكل عام؛ مؤكدة أن المهرجان قد نجح في كل دورة أن يستضيف عدد من الدول الأفريقية والافلام الكبيرة من أجل أن تعرض في الاقصر .

مهرجان " الأقصر للسينما الأفريقية" يقام في الفترة من 4 إلي 14 مارس 2022 واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة 11، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة و الآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية وبرعاية البنك الأهلي المصري.

يذكر أن الفنانة هبة عبد الغني يعرض لها حاليا مسلسلين عبر إحدى المنصات الإليكترونية، الاول هو مسلسل خارج السيطرة حكاية "شبح البدروم"، والثاني هو مسلسل "وادي الجن" الجزء الثاني؛ بينما تقوم بتصوير حاليا عدد من الأعمال الفنية التي ستعرض خلال العام الجاري 2022.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية مهرجان الأقصر مهرجان الاقصر للسينما الفنانة هبة عبدالغني هبة عبد الغني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال مخالفة قانون الإجراءات الضريبية

العرافة العمياء التي صدمت العالم بتوقعاتها.. نبوءة الجدة فانجا لم تتحقق| فيديو

بشرى .. زيادة المعاشات في يوليو القادم

الجيش الأوكراني يقصف منطقة كومينترنوفو في دونباس.. وسقوط قتلى مدنيين

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

بشأن سد النهضة .. رسالة عاجلة من رئيس وزراء إثيوبيا إلى مصر والسودان

عمرو دياب يثير الجدل بعد حذف أغانيه من اليوتيوب.. والجمهور يتوقع السبب

ترشيحاتنا

طقس الأربعاء| الأرصاد: دافئ نهارا بـ 23 درحة على القاهرة.. وأمطار وشديد البرودة ليلا

ضياء السيد: الجهاز الفني للمنتخب يضم دائمًا الأفضل من اللاعبين

عمرو دياب يثير الجدل بعد حذف أغانيه من اليوتيوب.. والجمهور يتوقع السبب

أول رد روسي على عقوبات بريطانيا ضد موسكو

ضياء السيد: لا نغضب من الهجوم على المنتخب.. وكأس العرب أفاد الفريق

هجوم إسرائيلي على سوريا يتسبب في أضرار مادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من صيف لزعابيب.. ماذا قالت الارصاد الجوية عن حالة الطقس خلال ال 72 المقبلة؟

هل يكون محمد صلاح بديلا لـ مبابي في ريال مدريد؟.. مؤشرات تؤكد

دونيتسك ولوجانسك.. معلومات عن أحدث دولتين في العالم بعد الاعتراف الروسي

ياسمين رئيس.. منحها محمد خان الفرصة الأهم .. ودخلت عالم الفن من بوابة عرض خاص

فيديو

بإطلالة أنيقة وجذابة.. عقد قران الفنانة دنيا عبد العزيز في حفل بسيط

مش لاقيه شغل .. ابنة سامي العدل تعمل على عربة طعام

ياسمين رئيس.. منحها محمد خان الفرصة الأهم .. ودخلت عالم الفن من بوابة عرض خاص

مصير المتحرش.. المشدد 3سنوات لشادي خلف بتهمة هتك عرض7 فتيات.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ