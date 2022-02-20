مهرجان الأقصر يعلن عن مسابقة بعنوان "اعادة اكتشاف مصر"

اعلن مهرجان الاقصر للسينما الافريقية عن مسابقة (إعادة اكتشاف مصر) والتي سيتم إطلاق الهاشتاج الخاص بها لاختيار أفضل ثلاث صور تستعرض جمال مصر واستضافتهم لحضور فعاليات المهرجان هذا العام، وهي المسابقة التي تبناها الممثل محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان.

وقالت الدكتورة أماني الطويل خبير الشئون الافريقية وعضو اللجنة العليا للمهرجان : ان السينما هي احدي آليات السياسة، حيث أن مهرجان السينما الافريقية يحقق ما اعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث أنه كان قد أعلن عام ٢٠٢٢ هو عام منظمات المجتمع المدني ، والذي يصنع هذا المهرجان مؤسسة المجتمع المدني الذي يهتم بكافة الاحتياجات الفنية والثقافية والاجتماعية ومهرجان السينما الافريقية يهتم بكل هذه الروافد المهمة التي تساهم في تحسين مستوى الحياة الاجتماعية.



كشف مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، عن أسماء لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير.



وتتكون اللجنة من: المخرج خالد الحجر من مصر، المخرجة فاتوماتو كوليبالي من مالي، والناقد أحمد شوقي من مصر، والمخرج داوود ولاد السيد من المغرب، والممثلة غالية بن علي من تونس.



ويعرض في هذه المسابقة، 15 فيلما هي: "أزمة قلبية إخراج مننهلى لوثولى، من جنوب افريقيا، و"16 جولة" إخراج اوساما موكوايا من اوغندا، و"نصف روح" إخراج مروان طرابلسي من تونس، و"مع السلامة دامار" إخراج ديفيد ايدم دتيب من غانا، و"مينيزى" إخراج اليزابث اسودونج ليمو من توجو، و"خيط رفيع" إخراج وجدان خالد من المغرب، و"بلاط الملك" إخراج اميمديه باكوم نكولو من الجابون، و"أين أنا" إخراج دنيس ميالا من أنجولا، و"بيبى بلوز" إخراج ديوب مامامدو من السنغال- فرنسا، و"نكون عظاما" إخراج دينيس فاليرى نداييشيمي من رواندا، و"بتول" إخراج محمد زهران من مصر، و"أوضتين وصالة" إخراج مينا ماهر من مصر، و"جنازة حارة" إخراج محمد محمود من مصر، و"الوصول مـتأخر" إخراج ضحى حمدى من مصر، و"خريطة" إخراج ماجي مورجان من مصر.

وتشهد مسابقة الفيلم التسجيلي الطويل، منافسة بين 11 فيلما وتضم القائمة فيلم "نجمة الصباح" اخراج نانتناينا لوفا من مدغشقر، و"كلاب العقيد الضالة" لخالد شمس انتاج جنوب افريقيا- ليبيا، و"مكان يسمى وهالا" ليورجن الينجوس من توجو، و"فايا دايي" لجيسيكا بشير من اثيوبيا، و"كاسونجو" إخراج جورج سينجا من كونغو، و"يأخذ النعمة شخص" السيد والسيدة لندوى ماتشكيزى من جنوب إفريقيا، و"الذهب ومال" إخراج ايريك ريفو من مالي، و"الملجأ الأخير" إخراج أوسماني سماسيكو من مالي، و"العالقات" للمخرجة المغربية ميريام، ومن مصريشارك فيلمي "شخوص عالمنا التحتي" للمخرج هيثم شريف، "الأسود العواجيز" إخراج إبراهيم عباس.



وتشكلت لجنة تحكيم الفيلم التسجيلي الطويل من المخرجة السنغالية كاتي نيداي، والناقدة الأوغندية فيبي كيورا والمخرج الغاني بيتر سيدوفيا، ومدير تصوير محمود عبد السميع، والمخرج محمد صيام من مصر.



وكان ترأس نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، الاجتماع الموسع لمناقشة الاستعدادات الخاصة بانعقاد الدورة الحادية عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية التي ستعقد خلال الفترة من 4 حتى 10 مارس 2022.