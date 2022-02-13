على أنغام "أنت الحظ" جمهور عمرو دياب يشعل حفله الأخير بالمنارة.. فيديو

فى حفل كامل العدد أحيا النجم عمرو دياب حفلاً غنائيا الجمعة الماضية بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة، وقدم الهضبة عمرو دياب باقة كبيرة ومتنوعة من أغانيه الذي يعشقها جمهوره مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وشارك عمرو دياب ، فيديو لتفاعل الجمهور على أنغام أنيته الشهيرة “أنت الحظ” عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

صعد الهضبة للمسرح الساعة التاسعة إلا ربع على أغنية “يا أنا يا لأ” وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدم عمرو دياب باقة كبيرة ومتنوعة من أغانيه التي يعشقها جمهوره، منها “يا أنا يا لأ” و"إنت الحظ"، و"بحبه" و"يتعلموا" و"ده لو اتساب" و"وياه" و"قدام مرايتها".

وحرص عمرو دياب على تقديم ميدلي من أغانيه القديمة مثل و"إيه يعني، وصعبان عليا، ونندم، وهي عاملة إيه دلوقتي، وانت ياللي".

وأعلن عمرو دياب خلال الحفل عن مفاجأة حيث قال: “رجعت تاني أشتغل مع حميد الشاعري وبنعمل شغل حاليا مع بعض حلو اوي”.

وقدم عمرو دياب مع الموزع نادر حمدي على البيانو مجموعة من الأغاني وهي "قصاد عيني" و"وحشتيني" "وماله" "وهيعيش يفتكرني" و"زي مانتي".

شارك الفنان نادر حمدي، جمهورها صورة جديدة بصحبة الهضبة عمرو دياب أثناء حفله الأخير بالتجمع الخامس، ونشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب نادر حمدي لـ عمرو دياب من خلال صورتهما: أنا لو تبقى معايا بيترج "المسرح" يتهز.