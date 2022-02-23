كل ما يمكن معرفته عن تضخم البروستاتا.. الأعراض والعلاج

سبب الإصابة بسرطان البروستاتا ليس واضحًا

الاكتشاف المبكر يمكن من السيطرة على سرطان البروستاتا

البروستاتا هي غدة بحجم حبة الجوز تقع بالقرب من المثانة، يمر مجرى البول عبر وسط البروستاتا ، من المثانة ، مما يسمح للبول بالتدفق خارج الجسم.





حالات البروستاتا

التهاب البروستاتا ، هو الذي يحدث أحيانًا بسبب العدوى، عادة ما يتم علاجه بالمضادات الحيوية.

تضخم البروستاتا : يسمى تضخم البروستاتا الحميد أو تضخم البروستاتا الحميد ، ويؤثر نمو البروستاتا فعليًا على جميع الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا. تميل أعراض صعوبة التبول إلى الزيادة مع تقدم العمر. الأدوية أو الجراحة يمكن أن تعالج تضخم البروستاتا الحميد.

سرطان البروستاتا : إنه أكثر أنواع السرطانات شيوعًا لدى الرجال (إلى جانب سرطان الجلد) ، ولكن يموت رجل واحد فقط من بين كل 41 رجلاً بسبب سرطان البروستاتا. يمكن استخدام الجراحة والإشعاع والعلاج الهرموني والعلاج الكيميائي لعلاج سرطان البروستاتا. يختار بعض الرجال تأخير العلاج ، وهو ما يسمى الانتظار اليقظ.

اختبارات البروستاتا



فحص المستقيم الرقمي (DRE) : يقوم الطبيب بإدخال إصبع مشحم مغطى بقفاز في المستقيم ويتحسس البروستاتا. يمكن أن يكشف DRE أحيانًا عن تضخم البروستاتا أو كتل أو عقيدات سرطان البروستاتا أو ألم التهاب البروستاتا.



مستضد البروستات النوعي (PSA) : تصنع البروستات بروتينًا يسمى PSA ، والذي يمكن قياسه عن طريق فحص الدم. إذا كان مستضد البروستاتا النوعي مرتفعًا ، فمن المرجح أن يكون سرطان البروستاتا ، ولكن البروستاتا المتضخمة يمكن أن تسبب أيضًا ارتفاعًا في مستضد البروستاتا النوعي. توصيات حول ما إذا كان يجب فحص الرجل أم لا وفي أي عمر يختلف.

تحدث مع طبيبك حول ما إذا كنت بحاجة للاختبار والفوائد والمخاطر المحتملة.

الموجات فوق الصوتية للبروستاتا (الموجات فوق الصوتية عبر المستقيم) : يتم إدخال مسبار الموجات فوق الصوتية في المستقيم ، مما يجعله قريبًا من البروستاتا. غالبًا ما يتم إجراء الموجات فوق الصوتية مع خزعة لاختبار سرطان البروستاتا.



خزعة البروستاتا: يتم إدخال إبرة في البروستاتا لأخذ الأنسجة للتحقق من سرطان البروستاتا. يتم ذلك عادة من خلال المستقيم.

علاج تضخم البروستاتا



حاصرات ألفا: تعمل حاصرات ألفا على إرخاء العضلات حول مجرى البول لدى الرجال الذين يعانون من أعراض تضخم البروستاتا. ثم يتدفق البول بحرية أكبر.

مثبطات 5-alpha-reductase: تقلل هذه الأدوية من مستوى شكل معين من هرمون التستوستيرون (DHT). تنكمش البروستاتا عند وجود أقل من DHT ، مما يحسن تدفق البول.

جراحة تضخم البروستاتا: عادة ، تحل الأدوية أعراض تضخم البروستاتا ، لكن بعض الرجال يحتاجون إلى جراحة لتحسين الأعراض ومنع حدوث مضاعفات.

علاج سرطان البروستاتا

استئصال البروستاتا : جراحة سرطان البروستاتا ، تسمى استئصال البروستاتا ، وهي تزيل البروستاتا بهدف إزالة كل أنواع السرطان.

العلاج الإشعاعي : يقتل الإشعاع خلايا سرطان البروستاتا مع تقليل الأضرار التي تلحق بالخلايا السليمة.

غرسات البذور المشعة : بدلاً من توجيه الإشعاع إلى البروستاتا من خارج الجسم ، يمكن زرع البذور المشعة في البروستاتا لقتل الخلايا السرطانية.

العلاج بالتبريد : يتضمن العلاج بالتبريد قتل خلايا سرطان البروستاتا عن طريق تجميدها.

العلاج بالهرمونات : تنمو خلايا سرطان البروستاتا استجابةً للهرمونات. يساعد العلاج الهرموني على منع هذا التأثير.

العلاج الكيميائي : عندما يتقدم سرطان البروستاتا ، قد يساعد العلاج الكيميائي في تقليل انتشار السرطان.

الانتظار اليقظ: نظرًا لأن سرطان البروستات غالبًا ما يكون بطيئًا في النمو ، فإن بعض الرجال الأكبر سنًا وأطبائهم يؤجلون العلاج وينتظرون لمعرفة ما إذا كان السرطان ينمو أم لا.

التجارب السريرية : من خلال التجارب السريرية لسرطان البروستاتا ، يختبر الباحثون آثار الأدوية الجديدة على مجموعة من المتطوعين المصابين بسرطان البروستاتا.



علاج التهاب البروستاتا

التهاب البروستاتا الحاد والمزمن: اعتمادًا على نوع التهاب البروستاتا ، يشمل العلاج المضادات الحيوية والأدوية الأخرى و / أو الجراحة.



خضروات رائعة لصحة البروستاتا





يُعد سرطان البروستاتا مصدر قلق عالمي شائع عند الذكور ، ولكن هناك خضروات كبيرة لصحة البروستاتا للحد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. يحدث سرطان البروستاتا في غدة البروستاتا ويمكن أن ينمو بوتيرة بطيئة ، أو يمكن أن ينمو بسرعة حتى ينتشر إلى المنطقة المحيطة. سرطان البروستاتا له أعراض مختلفة مثل التبول الزائد في الليل ، والحاجة إلى التبول ، وكثرة التبول ، وآلام في العظام ، وضعف الانتصاب وأكثر من ذلك.

سبب الإصابة بسرطان البروستاتا ليس واضحًا تمامًا أو لم يتم تحديده بالكامل.



يتم تصنيف الرجال المعرضين للإصابة بسرطان البروستاتا تحت طيف مثل عامل العمر كعنصر خطر ؛ الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا معرضون للإصابة بسرطان البروستاتا.

السمنة عامل خطر آخر له مخاطر عالية لتفاقم السرطان.

ومع ذلك ، هناك بعض الفواكه والخضروات الصديقة لسرطان البروستاتا والتي ارتبطت بعلاج سرطان البروستاتا والحفاظ عليه عند الحد الأدنى. هذا لا يعني أنهم سوف يعالجون هذا ولكن تناول هذه الفاكهة والخضروات الموصوفة والغنية بمضادات الأكسدة المحددة يحد من سرطان البروستاتا. على هذا النحو ، تصبح التغذية النباتية التي تتكون أساسًا من الخضار مع تقليل المنتجات الحيوانية أمرًا ضروريًا.

أفاد ستايسي لوب ، دكتوراه في الطب ، من جامعة نيويورك لانغون هيلث في نيويورك ، وفريق باحثين آخرين.

تتمتع النظم الغذائية النباتية بالعديد من الفوائد الموثقة جيدًا على الصحة والبيئة.

"تظهر نتائجنا أن تناول المزيد من الأطعمة النباتية هو أيضًا صحي للبروستاتا، يجب نصح الرجال المعرضين لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا بزيادة استهلاك الأطعمة النباتية لتقليل مخاطر الإصابة بمرض عدواني ".

فيما يلي بعض الخضروات التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي من أجل صحة البروستاتا.

شاي أخضر

يلعب تناول الشاي الأخضر من قبل رجل بالغ دورًا مهمًا في الوقاية من سرطان البروستاتا. وتحتوي مركبات الإبيكاتشين ومشتقات الزانثين وإبيغالوكاتشين الموجودة في الشاي الأخضر على مكاسب صحية مثل تقليل مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

طماطم

اللايكوبين هو أحد مضادات الأكسدة التي تقول الأبحاث التي أجراها الخبراء أن لها تأثيرًا إيجابيًا في الحفاظ على صحة البروستاتا لأنها تقلل من تلف الخلايا.

بروكلي

هذه الشجيرة الخضراء مثل الخضار غنية بالمركبات المعقدة التي تعتبر جيدة في الحماية من السرطان وتقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. يقول الباحثون أن المواد الكيميائية النباتية والسلفورافان الموجودة في الخضروات الصليبية مثل القرنبيط والكرنب تقتل الخلايا السرطانية.

يمكن السيطرة على هذا السرطان الذي يهدد الحياة. العامل الرئيسي في ذلك هو الاكتشاف المبكر لفرصة العلاج الناجح.