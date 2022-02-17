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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على أعراض و مضاعفات تضخم البروستاتا

البروستاتا
البروستاتا

قال الدكتور أحمد أبو طالب أستاذ جراحة المسالك البولية، والذكورة  إن مرض البروستاتا  عبارة  عن تضخم البروستاتا عن حجمها الطبيعي حيث ان هذا التضخم يكون له أسبابه الكثيرة علي حسب سن المريض حيث انها تبدأ من التهابات متكررة أو التهابات مزمنة في البروستاتا واحتقان البروستاتا.

 

وتابع  خلال تصريحات خاصة لصدي البلد ، قائلا ً هناك تضخم حميد ،وتضخم خبيث ( الأورام الخبيثة للبروستاتا ) ويختلف حجم البروستاتا من مريض لآخر ولكن هذا التضخم ليس له علاقة بالأمراض حيث انه من الممكن ان يكون التضخم بسيط ولكن مضاعفاته تكون كبيرة جدا ومن الممكن ان يكون التضخم كبير جدا ولكن تكون اعراضه أقل فمن خلال التشخيص الدقيق والمتابعة الجيدة نحقق للمريض أقصى استفادة .

نسبة الإصابة بمرض تضخم البروستاتا في مصر

وقال  أبو طالب  ان تضخم البروستاتا يصيب الرجال فوق سن الخمسين حيث ان هذه الفئة العمرية تكون أكثر عرضة لمرض تضخم البروستاتا والنسبة دي تكون فوق ال50% مع تقدم العمر تزيد  النسبة دي بتزيد .

اعراض مرض البروستاتا 

وأوضح  أبو طالب أن  الأعراض المصاحبة لمرض البروستاتا تتمثل في التالي :- 

-الحاجة الملحة والمتكررة للتبول ودخول الحمام مرات كثيرة ليلا ( التبول الليلي ) . 

- صعوبة البدء في التبول والصعوبة أثناء التبول .

- ضعف في تدفق البول والتقطير في نهاية التبول .

- عدم الإحساس الكامل بتفريغ المثانة .

وتابع هناك الأعراض الخاصة بالتضخم الحميد للبروستاتا عندما تشخص بطريقة سليمة للمريض يتم تحديد احتياجه من العلاج التحفظي او للتدخل الجراحي 

هل يصاب الشباب بمرض تضخم البروستاتا ؟

أكد الدكتور ابو طالب انه من الممكن ان يصاب الشباب بتضخم البروستاتا الحميد علي حسب السن حيث ان الشباب من فترة البلوغ حتى سن الخمسين من الممكن ان يعاني من التهابات  وهذا يصيب نسبة كبيرة جدا ولكن تختلف اعراضها من مريض لآخر ولا سيما ان البعض يصابون بهذه الالتهابات مرة واحدة في العمر والبعض الآخر يصاب إصابات مزمنة بهذه الالتهابات يمكن ان تسبب نسبة تضخم بسيطة في البروستاتا وهذه الحالات تحتاج  الي التدخل العلاجي والدوائي

وعن تضخم البروستاتا الخبيث ( الأورام الخبيثة ) قال أبو طالب ان  معدل حدوثها يكون اكبر فوق سن ال70 عاما ولكن هذا لايمنع انها من الممكن ان تحدث في أعمار أصغر من السبعين وذلك حسب درجة القرابة وخاصة من الدرجة الأولى مثل الاخ او الاب وبالتالي لابد ان  يكون هناك حرص جدا للأشخاص فوق سن الـ50 علي متابعة حالتهم بصفة مستمرة بالتحاليل والفحوصات للتشخيص المبكر والعلاج السليم لسرطان البروستاتا .

 

 

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