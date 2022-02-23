فيديو على الفيس كشف الواقعة.. ضبط المتهم بصدم طفل بالقاهرة

كشف رجال الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى متضمناً اصطدام سيارة بأحد الأطفال بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.



وكانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعى متضمناً قيام قائد سيارة بصدم طفل بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة وفر هارباً.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد السيارة وضبط قائدها.

وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة دون قصد وهروبه خشية تعدى الأهالى عليه.

كما أمكن تحديد هوية الطفل ، وتبين إصابته بكسور متفرقة ، وعدم قيام أهليته باتخاذ إجراءات قانونية حيال الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.