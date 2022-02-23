نصائح لعلاج الاسمرار تحت الإبط.. تعرف عليها

يعتبر التصبغ مشكلة جلدية شائعة ولكن لها حلول.. ويمكن أن يحدث التصبغ في أي مكان على الجلد ، ولكن تغير اللون يمكن أن يزعج الناس ويسبب لهم إحراجًا خفيفًا.

إذا حدث ذلك في منطقة الإبط ، على سبيل المثال ، يمكن أن يمنعهم من ارتداء ملابس معينة. فالأفراد الذين يعانون من أنواع بشرة داكنة ، بسبب زيادة عدد الميلانين أو الخلايا الصباغية على بشرتهم ، هم أكثر عرضة للإصابة تحت الإبط الداكن ."

بعض مزيلات العرق يمكن أن تهيج الجلد ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى أن يصبح الجلد أغمق.

ومن المثير للاهتمام أن تقنيات إزالة الشعر مثل " الحلاقة وإزالة الشعر بالشمع" يمكن أن تنظر إليها أجسامنا على أنها "إصابات" ، وبالتالي تحفيز إنتاج الميلانين المفرط في منطقة معينة.

إلى جانب ذلك ، يمكن أن يؤدي عدم التقشير إلى تحفيز عملية التصبغ أيضًا ، مثل اختلال التوازن الهرموني في الجسم. وأوضح ديرمات أن العوامل الأخرى تشمل مقاومة الأنسولين والآثار الجانبية للأدوية وبقايا الصبغة في الجلد بعد الحلاقة.

علاج اسمرار تحت الإبط



1. تغيير ماركة مزيل العرق: يمكنهم النظر إلى مزيل العرق بدون رائحة.



2. الحلاقة: يمكن أن تسبب الشفرات تهيجًا ، لذلك عند الحلاقة ، لا تضغط كثيرًا.



3. الواقي من الشمس: هذا المنتج الرائع مناسب لجميع الفصول ويمكنه حماية البشرة إذا تعرضت لأشعة الشمس.



4. ارتداء ملابس فضفاضة: الملابس الضيقة يمكن أن تسبب فرط تصبغ.



5. اللياقة: عيشوا حياة نشطة. يمكن أن يساعد العمل على مستويات لياقتك البدنية وفقدان الوزن في علاج تصبغ تحت الإبط.