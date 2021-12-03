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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلول سريعة وفعالة لتفتيح الإبط الداكن

صدى البلد

الإبط الداكن يمكن أن يجعل المرء يشعر بعدم الراحة ، وكذلك تجنب الفساتين والقمصان بلا أكمام. لكن هل تعلم ما الذي قد يسبب اسمرار الجلد تحت الذراعين؟ من مزيلات العرق ومضادات التعرق إلى الكلف - يمكن للمرء أن يصاب بظلام تحت الإبط لأسباب مختلفة.

في الآونة الأخيرة ، توجه طبيب الأمراض الجلدية Madhuri Agarwal إلى Instagram لتوضيح كيف يمكن لمزيلات العرق التي تحتوي على الكحول أن تجعل الإبط أغمق. "بقدر ما يبدو الأمر مزعجًا ، هذا صحيح فقط. وقالت إنها دورة ".

 

وأوضح الخبير أن مزيلات العرق تسبب اسمرار البشرة بسبب فرط التصبغ التالي للالتهابات . "يحدث هذا بسبب تهيج الجلد أو تلفه."

وأضافت: "يؤدي فرط التصبغ إلى إنتاج الميلانين (صبغة داكنة للجلد) ويبدأ التغميق".

 

إذا كنت تتعامل أيضًا مع الإبط الداكن ، فلا داعي للقلق بعد الآن حيث شارك الخبير بعض الحلول السريعة والفعالة لتفتيحها.

جل الصبار

وقالت: "إنه يهدئ البشرة الملتهبة ويفتح لون الإبط". قم بفتح ورقة جديدة من الصبار ، واستخرج القليل من الجل وضعه على الإبط لمدة 15-20 دقيقة. اتركه يجف ثم اغسله. مارس هذا مرة كل يومين للحصول على نتائج فعالة.

كريمات تفتيح

تأكد من تنظيف المنطقة المصطبغة تحت الإبطين. "إذا كنت تحلق شعر الإبط ، فتأكد من عدم الحلاقة الجافة لأنها ستزيد من تهيج الجلد."

أضف كريمات التفتيح التي تحتوي على الهيدروكينون أو النياسيناميد أو الريتينول أو حمض الأزيليك أو حمض الكوجيك. سوف يدعم ذلك حاجز البشرة ويحسن الملمس واللون ويفتح الجزء الداكن.

التقشير والليزر

هذه علاجات سريعة وآمنة يتم إجراؤها في عيادات الأمراض الجلدية. "أفضل جزء في ذلك هو أن النتائج تظهر في جلسات قليلة فقط مع أقل وقت توقف ممكن. أيضا ، يمكنك أن تقول وداعا لعدم الراحة "

 

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