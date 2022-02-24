"مهنتك مستقبلك" مبادرة لتدريب الشباب برعاية القوى العاملة ببني سويف

عُقد بروتوكول تعاون بين مديرية القوى العاملة ببني سويف برئاسة الدكتور محمد أنور وكيل الوزارة، ومنظمة الغذاء العالمي، وذلك لتدريب الشباب على المهن المختلفة، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك، تحت إشراف أحمد معوض المشرف العام علي التدريب.

وأكد الدكتور محمد أنور في تصريحات صحفية، إنه شمل البروتوكول التدريب علي صيانة المحمول وتفصيل الملابس والتبريد والتكييف والمشغولات اليدوية، مشيراً إلى أن الشاب الذي يجتاز الدورة سيحصل على شهادات معتمدة من الجهتين.

وأوضح الدكتور محمد أنور وكيل الوزارة، أن مدة التدريب ثلاثة شهور ويتم التقسيم علي ثلاثة مجموعات كل مجموعه 15فرد، حيث يتم التأهيل من خلال التدريب لسوق العمل وتوفير فرص عمل اكتر للشباب.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن الشاب الذي يجتاز التدريب يتم توفير فرص عمل له في الكثير من المصانع الخاصة، لافتاً إلى أنه في مهنة الخياطة يتم توفير ماكينة خياطة وخلق فرص عمل للسيدات من خلال العمل في المنزل.