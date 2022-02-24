قصر الأمير بشتاك يحتفل بذكرى ميلاد الموجي .. الأحد 27 فبراير

يقيم بيت الغناء العربي " بقصر الأمير بشتاك " بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الأحد 27 فبراير، حفله الشهري لدعم الموهوبين من الأصوات الذهبية الذين تم اكتشافهم بمسابقة الصوت الذهبي علي مدار خمس دورات سابقة .

يأتي حفل هذا الشهر احتفالا بذكري ميلاد الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي والذي ولد في الرابع من مارس عام 1923، واثري الساحة الفنية بأكثر من 1500 لحن واغنية ، وغني له كبار المطربين في فترة الخمسينيات والستينيات .

الحفل بقيادة المايسترو د. مدحت عبد السميع ، ويشارك في الحفل من الأصوات الذهبية : وليد الليثي، مادونا مجدي، وبمشاركة الفنانة سارة مجدي ، ويقومون بغناء " شباكنا ستايره حرير" ، " ايه هو دا " وغيرها من أغاني محمد الموجي بالاضافة الي أغاني الزمن الجميل ومنها " مضناك" ، " أهو دا اللي صار".

مشوار الموجى الفنى

- ولد في 4 مارس عام 1923 بمحافظة كفرالشيخ.

- حصل على دبلوم الزراعة عام 1944، وعمل في عدة وظائف، قبل أن تظهر ميوله للغناء.

- اتجه إلى القاهرة، ليلتحق هناك بمعهد الموسيقى، ويحقق حلمه في الغناء، إلا أن لجنة الموسيقى في الإذاعة اختارته ملحنا ورفضته مطربا.

كان الموجي مطورًا للموسيقى الشرقية، واعتمد على مزج الآلات الوترية بالجيتار الإلكتروني.

- قدم مع العندليب عبدالحليم حافظ 48 لحنًا تقريبًا بدأها بـ "صافيني مرة".

- تعاون مع كوكب الشرق أم كلثوم في العديد من الأغنيات الخالدة، أبرزها: "للصبر حدود، اسأل روحك، حانة الأقدار، أوقدوا الشموس، صوت بلدنا، ياسلام ع الأمة، أنشودة الجلاء، محلاك يامصري".

- لحن الموسيقار الكبير لعدد من النجوم أبرزهم فايزة أحمد، شادية، صباح، وردة، نجاة، ومحرم فؤاد.