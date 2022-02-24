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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سقوط أمطار غزيرة على بورسعيد وإغلاق ميناء الصيد لارتفاع الأمواج

توقف العمل بميناء
توقف العمل بميناء صيد بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد منذ قليل هطول أمطار شديدة على مختلف أحياء المحافظة استمرارا لأحوال الطقس السيئ الذي تشهده المحافظة منذ مساء أمس. 

ورفعت محافظة بورسعيد حالة الاستنفار بناء على تعليمات اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد بكافة الأجهزة المعنية وجهاز الطوارئ والإنقاذ للتدخل الفورى لرفع توابع المياه الناتجة عن الأمطار. 

وشدد محافظ بورسعيد على استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف الأحياء والمديريات على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات نتاج أحوال الطقس السيئ. 

وتوقفت الملاحة بميناء صيد بورسعيد لارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح حرصا على سلامة الصيادين و مراكبهم . 

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وانتظم العمل بمينائى شرق وغرب بورسعيد برغم اجواء الطقس الغير مستقرة.

واستقبل ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة الرورو العملاقة AH SHINI وجنسيتها بنما ويبلغ طولها 199 متر والغاطس 7.9 متر وذلك لتفريغ 1672 سيارة  بالميناء .

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن    حاويات وخروج 5 سفن   ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 3  سفن   . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامة وسفينتين  حاويات و من المنتظر دخول سفينتين بضائع عامة وسفينة حاويات  .  

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .

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