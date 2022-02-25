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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عودة مهرجان تورنتو للحضور الشخصي سبتمبر المقبل

لوجو مهرجان تورنتو
لوجو مهرجان تورنتو

يعود مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لاستقبال ضيوفه المحليين والدوليين، بالحضور الشخصي في الفترة من 8 إلى 18 سبتمبر المقبل، بعد عامين متتاليين من الفعاليات الرقمية بحسب موقع سكرين ديلي. 

ستضم فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي العديد من الحفلات الليلية بما فيها يوم الافتتاح، واحتفالات العشاء لصناع الأفلام، واللقاءات الصحفية، وحفل توزيع الجوائز.

استضاف مهرجان تورنتو السينمائي الدولي عدد من العروض الحية في نسخة العام الماضي لكنها كانت بسعة محدودة، بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن النسخة المرتقبة ستعود إلى وضع ما قبل الوباء. 

أعلن مهرجان تورنتو عن إضافة 5 منسقين جديد لفريق البرمجة،  لضخ دماغ جديدة بين المسئولين عن اختيار الأفلام، التي ستعرض في واحد من أهم الأحداث الفنية العالمية.

برلين 2023

أعلنت إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي موعد النسخة المقبلة من الحدث الفني الهام خلال عام 2023، التي تقرر إقامتها في الفترة من 16 إلى 26 فبراير.

تعد النسخة المقبلة من مهرجان برلين متأخرة في موعدها عن فعاليات العام الجاري التي افتتحت يوم 10 فبراير الجاري، وانتهت خلال 6 أيام بسبب إجراءات كورونا الاحترازية. 

يقام مهرجان برلين كل عام عادة في منتصف موسم الجوائز الدولي، في الوقت الذي لم تؤكد البافتا والأوسكار مواعيد احتفالاتهما لعا م2023، لكنهما يقامان هذا العام يومي 13 و27 مارس

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