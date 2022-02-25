مسئول أوكراني: العاملون في مفاعل تشرنوبيل محتجزون

قال السفير الأوكراني لدى اليابان، اليوم الجمعة، إن الجيش الأوكراني فقد السيطرة تمامًا على مفاعل تشرنوبيل، مشيرًا إلى أن قوات روسية تحتجز العاملين داخل محطة الطاقة الأشهر في أوكرانيا.

وأضاف السفير الأوكراني في تصريحات صحفية: "قوات روسية سيطرت على منشأة تشرنوبيل ولا تعرف كيف تتحكم بها، وصاروخ روسي استهدف حيا مدنيا في العاصمة كييف".

وتابع: " قوات روسية حاولت السيطرة على مطار قرب العاصمة كييف إلا أنه تعرض للتدمير خلال الاشتباكات".

ومساء الخميس، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن ثمة معارك دائرة قرب منشأة نووية في تشيرنوبل، معتبرا أن "الجنود الأوكرانيين يضحون بحياتهم لتجنب تكرار الكارثة النووية" التي حصلت عام 1986.

وكان مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية، أنتون جيراشتشينكو، قد أعلن في وقت سابق أن ثمة معارك دائرة قرب منشأة نووية في تشيرنوبيل، دخلت إليها القوات الروسية من بيلاروسيا، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وعلى الصعيد العسكري، أوضح الرئيس الأوكراني أن القوات الروسية سيطرت على مطار عسكري على مشارف كييف، مشيرا في الوقت نفسه إلى "نجاح ردع القوات المسلحة الأوكرانية للقوات الروسية في معظم المناطق".