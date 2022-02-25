بايدن: الأيام القادمة ستكون صعبة على شعب أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة ستكون صعبة على شعب أوكرانيا.

وأضاف بايدن في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر: "الشعب الأوكراني أظهر أنه لن يتسامح مع أي شخص يحاول إعادة بلاده للوراء".

وكان بايدن قد قال في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إنه أمر بنشر قوات أمريكية إضافية في ألمانيا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنه أضاف أن قوات بلاده "لن تحارب في أوكرانيا".

وتزامن ذلك مع إعلان مسؤول دفاعي أمريكي كبير أن الولايات المتحدة سترسل سبعة آلاف جندي إلى ألمانيا سيغادرون إلى ألمانيا في الأيام المقبلة، للمساعدة في طمأنة حلفاء حلف شمال الأطلسي، والذين هم جزء من وحدة أكبر كانت قد وضعت بالفعل في حالة تأهب في وقت سابق من العام.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت مجموعة من العقوبات، الخميس، على أكبر مؤسستين ماليتين في روسيا وعدد من الأفراد المرتبطين بالكرملين بعد غزو موسكو لأوكرانيا.