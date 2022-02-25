دوري أبطال أفريقيا.. تعرف على جدول مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا وتعد أبرز المواجهات بين الهلال السوداني وشقيقه المريخ .

مواعيد مباريات اليوم في دوري ابطال افريقيا



أمازولو vs وفاق سطيف – الساعة 6 مساء - قناة beIN Sports 4 HD

المريخ vs الهلال – الساعة 6 مساء - قناة beIN Sports 3 HD

الرجاء vs حوريا – الساعة 9 مساء - قناة beIN Sports 3 HD

ويتواجد فريقا الهلال والمريخ في المجموعة الأولى بدورى أبطال أفريقيا رفقة الأهلي وصن داونز .

ويحتل فريق صن داونز المركز الأول برصيد 4 نقاط وجاء الأهلي في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة من مباراة واحدة لعبها حتى الآن.