توقيع الكشف الطبي على 2085 حالة بقافلة في قرية نزلة عبيد بالمنيا

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية فى قرية نزلة عبيد التابعة لمركز المنيا .

وقال وكيل الوزارة أن فاعليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 2085 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة ، أن توزيع الحالات كالتالى

559 حالة جراحة ، و 277 حالة اطفال و 320 باطنة و 177 قلب و 77 نساء و 91 اسنان و 167 جلدية و 233 حالة انف واذن و 184 تنظيم اسرة

الى جانب أنه تم عمل 112 تحاليل مختلفة و 22 حالة موجات صوتيه و 6 حالة أشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر ل 204 متردد .

وأضاف أنه تم إجراء خلع اسنان ل 7 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى عدد 45 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 143 مترددا.