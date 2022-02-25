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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف الطبي على 2085 حالة بقافلة في قرية نزلة عبيد بالمنيا

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلن  الدكتور محمد نادى  وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية فى قرية نزلة عبيد التابعة لمركز المنيا .

 

وقال وكيل الوزارة أن  فاعليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على  2085 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

 

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة ،  أن توزيع الحالات كالتالى

  559  حالة جراحة  ، و   277  حالة اطفال و   320  باطنة  و   177   قلب  و 77 نساء و  91  اسنان و   167  جلدية و  233 حالة انف واذن و 184  تنظيم اسرة 

الى جانب أنه تم عمل    112    تحاليل مختلفة و 22  حالة موجات صوتيه   و   6 حالة أشعة سينية و كشف مبكر   للضغط والسكر ل 204   متردد .

 

وأضاف أنه  تم إجراء خلع اسنان ل 7  حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى عدد   45  حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد  143 مترددا.

المنيا مديرية الصحة الكشف الطبي القوافل الطبية منسق القوافل الطبية توقيع الكشف الطبى وكيل وزارة الصحة

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