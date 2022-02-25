توخيل: تشيلسي جاهز بالكامل لنهائي كأس الرابطة.. وليفربول الأقرب للانتصار

أكد الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي، جاهزية جميع لاعبي فريقه لمواجهة ليفربول، في نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وكان الثنائئ ماتيو كوفاسيتش وحكيم زياش قد تعرضا للإصابة أمام ليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" لقد خضنا التدريبات بجميع اللاعبين، باستثناء بين تشيلويل، وهذا خبر سار ماتيو كوفاسيتش وحكيم زياش كلاهما بخير، أجواء إيجابية ، آمل أن تظل هكذا."

وعن روميلو لوكاكو، قال:"أثق في لاعبي فريقي وبتركيزهم، ما هو الخيار الآخر هناك؟ لا توجد فترة انتقالات أخرى في الوقت الحالي ، يمكننا فقط تحقيق أهدافنا معًا ، بوجود روميلو لوكاكو القوي والجميع.. ليست هناك حاجة على الإطلاق للتشتت واستخدام بعض الأشياء في العناوين الرئيسية."

وأكمل قائلًا:"لوكاكو جيد، مثل أي شخص آخر.. إنه لاعب مهم ، إذا دفعت الكثير من المال للاعب واحد ، فهناك تركيز كبير على اللاعب، إذا قمت بالرؤية من بعيد، فقد لعب لنا الكثير من المباريات منذ البداية.. ربما لدينا نفس الشيء مع جورجينيو."

واستطرد:" جورجينيو لم يلعب كثيرًا منذ البداية مؤخرًا لأننا شعرنا بالتعب لديه والتعب الذهني.. أحيانًا يكون الأمر غير عادل بخصوص الأحاديث التي نسمعها من الخارج ، بل كثير جدًا ، فهم يعتقدون أنفسهم كلاعبين في الفريق."

وزاد:" لكن الأمور في الداخل واضحة ، ويقبل اللاعبون ذلك ، بمجرد أن تلعب لصالح تشيلسي ، فإنك تقبل أن يذهب الفريق ومصلحته أولاً.. لهذا السبب لا توجد مشاعر قاسية من روميلو أو أنا أو أي شخص آخر."

وعن هوية الحارس الذي سيحرس شباك تشيلسي بين كيبا وميندي، قال:"لن أخبركم، سنتخذ القرار لاحقًا، كان أداء كيبا رائعًا حيث كان علينا أن نكون بدون ميندي، لذا فهو وضع غير مريح ومريح أن تكون فيه، كيبا يستحق تماما أن يبدأ المباراة، لا أستطيع أن أكون عاطفيًا حيال ذلك.. يجب أن أفعل ما أعتقد أنه الحل الأفضل للفريق.. أعلم أن هذا الموقف حساس للغاية."

وعن يورجن كلوب مدرب ليفربول، قال:" نحن لا نتحدث بانتظام.. اللعب ضد فرق يورجن ، إنها تمنحك وقتًا عصيبًا، نحن نلعب ضد فريق ليفربول في سلسلة مباريات قوية ومستوى كبير، إنه تحد كبير ، مناسبة كبيرة لكننا نشعر بأننا منافسين لهم للغاية."

وعن ليفربول، استطرد قائلًا:"انتهت آخر 3 مباريات بيننا بالتعادل، مباراة الأحد ستعرف فائزًا بشكل أو بآخر، نشعر بالثقة في أن لدينا كل ما يتطلبه الأمر، والآن نحتاج لإظهار ذلك، لكنني أعتقد أن ليفربول هم الأقرب للفوز بنسبة 51 أو 55% بفضل حالته."

ويستعد تشيلسي لمواجهة ليفربول يوم الأحد المقبل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.