عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

مباراة الأهلي وصنداونز
مباراة الأهلي وصنداونز

يلتقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت أمام نظيره فريق صنداونز في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

 

ويستضيف ستاد القاهرة مباراة الأهلي أمام نظيره صنداونز في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

وتقوم شبكة قنوات بي إن سبورت بنقل مباراة الأهلي وصنداونز المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

ويسعي النادي الأهلي بقيادة مدربه موسيماني لتحقيق الفوز الأول في جولات دور المجموعات  من بطولة دوري أبطال أفريقيا أملا في تحقيق اللقب الحادي العاشر من البطولة بتاريخ المارد الأحمر.

 

ورصد موقع صدى البلد تاريخ المواجهات بين الأهلي وصنداونز 

 

التقي النادي الأهلي نظيره فريق صنداونز 10 مرات شهدت تفوق المارد الأحمر في خمس مواجهات وتعادل الفريقان 4 مرات وخسارة وحيدة للشياطين الحمر.

 

واجه النادي الأهلي نظيره الجنوب إفريقي صنداونز لأول مرة عام 2001 وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

 

ثم التقي الفريقان في مباراة العودة وفاز الأهلي بثلاثية نظيفة.

 

التقي الفريقان عام 2007 وانتهى اللقاء 1-1.

 

وفاز الأهلي بمباراة العودة أمام صنداونز بنتيجة 0-2.

 

تلقي النادي الأهلي خسارة كبيرة عام 2018 وفاز نادي صنداونز حينها بخماسية نظيفة.

 

فاز النادي الأهلي في مباراة العودة على صنداونز بهدف نظيف.

 

في عام 2020 التقي الفريقان وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين دون رد فيما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1.

 

في عام 2021 تغلب النادي الأهلي على صنداونز الجنوب إفريقي بنتيجة 0-2 وتعادل الفريقان 1-1 في مباراة العودة.

 

وتأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا جاء بعدما تغلب على الحرس الوطني بطل النيجر، عقب التعادل في النيجر بهدف لكل فريق، والفوز بـ 6 أهداف مقابل هدف ليتأهل الفريق بمجموع المباراتين 7/ 2، واستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بالتعادل سلبياً أمام الهلال السوداني.

 

فيما بلغ فريق صنداونز دور المجموعات بعد التعادل مع فريق مانيما يونيون في مباراة الذهاب بنتيجة 2/2، قبل أن يفوز في مباراة العودة بنتيجة 2/0، وفي دور المجموعات فاز صنداونز في اللقاء الأول على الهلال السوداني بنتيجة 1/0 قبل أن يتعادل مع المريخ في الجولة الثانية سلبياً.

 

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب تلك المسابقة من العام الماضي على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وهو الأكثر تتويجاً بالبطولة برصيد 10 ألقاب.

الأهلى صنداونز دوري ابطال افريقيا ستاد القاهرة بي إن سبورت موسيمانى الهلال السوداني بطل النيجر المريخ كايزر تشيفز الجنوب إفريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعة.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

التموين تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم قبل توقف بطاقة الدعم

العظمى 19 .. الأرصاد : الطقس غدًا معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا

مش هنسيب حق أميرة| مفاجأة في مصرع ممرضة مستشفى السنبلاوين بـ سقوط الأسانسير ..فيديو

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 15 منطقة رئيسية بالقاهرة اليوم

بعد سيطرة روسيا عليها.. أوكرانيا تعلن ارتفاع مستويات الإشعاع في محطة تشيرنوبل

الإسكان توضح المستندات المطلوبة للحصول على وحدة بمشروعات دار مصر وسكن وجنة

الأرصاد: طقس السبت شديد البرودة ليلا .. وتحذير من الشبورة المائية

موضوعات متعلقة

حرب تصريحات بين مدربي الأهلي وصن داونز قبل المواجهة المرتقبة.. موسيماني: فلسفة لعب ممثل جنوب إفريقيا لم تتغير.. وموكوينا: لا تعرف فريقنا

مجموعة الأهلي.. صنداونز يواجه المريخ السوداني من أجل الحفاظ على الصدارة

ترشيحاتنا

مسار آمن وغرف طوارئ.. تعرف على الدور المصري في الحرب الروسية الأوكرانية

تفسير الحلم.. لا تقصص رؤياك ولا تبحث عن دلالتها لـ10 أسباب

النوم أمام المرآة .. ٧حقائق عنه لا يعرفها الكثيرون

لن نستسلم.. الأمم المتحدة تطالب بعودة الجنود الروس إلى الثكنات

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

متى 27 رجب 2022؟.. يبدأ فجر الاثنين ودعاءه مستجاب حتى آذان المغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزوجت من مخرج شهير وكلامها عن التحرش يحقق نسب مشاهدة عالية .. ما لاتعرفه عن سلوى خطاب فى عيد ميلادها

بالخطأ.. دبابة تسحق سيارة في شوارع أوكرانيا سائقها مسن| فيديو

بالصور.. أنغام تخطف قلوب جمهورها في قصر عابدين بحضور 3 آلاف شخص

حلمت بمنافسة أم كلثوم.. «نجمة إبراهيم يهودية» اشتهرت بدور «ريا» وأشهرت إسلامها وحولت منزلها لدار تحفيظ القرآن

فيديو

تزوجت من مخرج شهير وكلامها عن التحرش يحقق نسب مشاهدة عالية .. ما لاتعرفه عن سلوى خطاب فى عيد ميلادها

استمرار فرز أصوات انتخابات نقابة المهندسين في كفر الشيخ.. فيديو وصور

في اليوم الثاني للحرب.. أبرز تصريحات رئيسي روسيا وأوكرانيا

فخورة بنفسي.. تعليق من ضحية شادي خلف المتهم بالتحرش الجنسي

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ