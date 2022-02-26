غلق وتشميع محل كشري ومطعم شهير في مدينة نصر.. صور

أعلنت الأجهزة التنفيذية لحي شرق مدينة نصر، غلق وتشميع محل شهير لبيع الكشري، بالعنوان 43 مساكن الشروق م 11؛ لإدارته دون ترخيص.

وأشارت إلى أنه تم غلق وتشميع مطعم شهير بالعنوان 34 عمارات التوفيقية؛ لإدارته بدون ترخيص.

جاء ذلك؛ استكمالا للجهود اليومية المبذولة للتصدي للمخالفات وغلق المحلات التجارية المخالفة.

ونوهتى بأنه في إطار متابعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا؛ تم التحفظ على الشِّيَشْ من كافيه المغربي في شارع حسن المأمون، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف.

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