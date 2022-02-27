طريقة عمل تورتة الشكولاتة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل تورتة الشكولاته لتناسب أعياد الميلاد الصغيرة.

المقادير :



6 بيضات .

كوب دقيق.

كوب سكر ناعم .

ملعقة صغيرة باكينج باودر .

1\2 ملعقة صغيرة فانيليا .

22 ملعقة كاكاو بودرة .

لحشو وتزين التورتة نحتاج :

450 غرام كريمة شوكولاتة .

250 جرام شوكولاتة سائلة .

2000 جرام شوكولاتة قطع لتزيين التورتة .

طريقة العمل :



قبل بداية العمل بتحضير التورتة نقوم بتجهيز الفرن بتسخينه على درجة حرارة 180 مئوية .

نحضر وعاء كبير ونقوم بنخل المكونات الجافة والبودرة بداية بالدقيق مع الباكينج باودر وينخل بعدها الكاكاو في نفس الوعاء .

يخفق البيض مع السكر والفانيلا لوحدهم فقط بالخلاط الكهربائي لمدة 20 دقيقة , وبعد انتهاء الخفق يضاف الخليط بالتدريج إلى المكونات الجافة التي قمنا بتخيلها مع الإنتباه إلى ان يكون السكب تدريجيا ً مع الاستمرار بالتقليب بخفة .

نحضر قالب الكيك بدهنه بالزبدة وقليل من الدقيقرويتم سكب خليط الكيكة في القالب يعد دهنه والتأكد من امتصاص الزبدة لطحين , ويدخل القالب إلى الفرن لمدة 45 دقيقة أو ساعة (حتى تنضج الكيكة ) .

من الممكن اختبار النضج بملاحظة انفصال الكيكه عن جدار القالب.. بعد نضج الكيكة وإخراجها من الفرن يتم قلبها على قاعدة شبكية أو أي قاعدة من السلك وتترك حتى تبرد .

يتم تقطيع الكيكة إلى ثلاث أقسام متساوية ويفصل كل جزء لوحدة , ويتم إضافة على كل قسم طبقة من كريمة الشوكلاته , وبعد الإتنهاء من تغطية الأقسام الثلاث بطبقة من الكريمة , يتم تجميع الأقسام الثلاثة من الكيكة وتساويها فوق بعض . نقوم بتغطية جوانب الكيكة بكريمة الشوكلاتة وتوضع في الفريزر لمدة 10 دقائق لتتماسك جيدا ً. وبعد إخراجها من الفريزر يوضع على الوجه والجوانب الكريمة السائلة وتزين ببشر الشوكلاتة أو الشوكلاته البودرة .