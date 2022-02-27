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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل تورتة الشكولاتة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى

كيك بالشوكولاته
كيك بالشوكولاته

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل  تورتة الشكولاته لتناسب أعياد الميلاد الصغيرة. 

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المقادير :

 
6 بيضات . 
كوب دقيق. 
كوب سكر ناعم . 
ملعقة صغيرة باكينج باودر . 
1\2 ملعقة صغيرة فانيليا . 
22 ملعقة كاكاو بودرة .

لحشو وتزين التورتة نحتاج : 
450 غرام كريمة شوكولاتة . 
250 جرام شوكولاتة سائلة . 
2000 جرام شوكولاتة قطع لتزيين التورتة .

طريقة العمل : 


قبل بداية العمل بتحضير التورتة نقوم بتجهيز الفرن بتسخينه على درجة حرارة 180 مئوية .

نحضر وعاء كبير ونقوم بنخل المكونات الجافة والبودرة بداية بالدقيق مع الباكينج باودر وينخل بعدها الكاكاو في نفس الوعاء .

يخفق البيض مع السكر والفانيلا لوحدهم فقط بالخلاط الكهربائي لمدة 20 دقيقة , وبعد انتهاء الخفق يضاف الخليط بالتدريج إلى المكونات الجافة التي قمنا بتخيلها مع الإنتباه إلى ان يكون السكب تدريجيا ً مع الاستمرار بالتقليب بخفة .

نحضر قالب الكيك بدهنه بالزبدة وقليل من الدقيقرويتم سكب خليط الكيكة في القالب يعد دهنه والتأكد من امتصاص الزبدة لطحين , ويدخل القالب إلى الفرن لمدة 45 دقيقة أو ساعة (حتى تنضج الكيكة ) .

من الممكن اختبار النضج بملاحظة انفصال الكيكه عن جدار القالب.. بعد نضج الكيكة وإخراجها من الفرن يتم قلبها على قاعدة شبكية أو أي قاعدة من السلك وتترك حتى تبرد .

يتم تقطيع الكيكة إلى ثلاث أقسام متساوية ويفصل كل جزء لوحدة , ويتم إضافة على كل قسم طبقة من كريمة الشوكلاته , وبعد الإتنهاء من تغطية الأقسام الثلاث بطبقة من الكريمة , يتم تجميع الأقسام الثلاثة من الكيكة وتساويها فوق بعض . نقوم بتغطية جوانب الكيكة بكريمة الشوكلاتة وتوضع في الفريزر لمدة 10 دقائق لتتماسك جيدا ً. وبعد إخراجها من الفريزر يوضع على الوجه والجوانب الكريمة السائلة وتزين ببشر الشوكلاتة أو الشوكلاته البودرة .

البيض السكر الكاكاو دقيق شوكولاتة طريقة العمل طريقة عمل تورتة الشيكولاتة

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