تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل المولتن كيك فى قالب كبير فهى من أشهى الوصفات التى يحبها الكبار والصغار.

يرغب كثيرون فى تعلم طريقة عمل المولتن كيك فى قالب كبير للتمكن من تحضير هذا الطعام الشهى بكميات كيرة تكفي لجميع أفراد العائلة والاستعانة بها فى العزومات بدلا من تحضير عدة قوالب صغيرة تقوم بتعلم طريقة عمل المولتن كيك فى قالب كبير وتنفيذها دفعة واحدة.

نقدم لكم طريقة عمل المولتن كيك فى قالب كبير بعدة وصفات مختلفة لأشهر الطهاة فى مصر.

تريد النساء تعلم طريقة عمل المولتن كيك فى قالب كبير لتقوم بإعداده بكمية تكفى أفراد أسرتها دفعة واحدة

طريقة عمل المولتن كيك للشيف شربيني

نعرض لكم طريقة عمل المولتن كيك بخطوات المحترفين من خلال وصفة الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير المولتن كيك

الكيك:

150 مل زيت

25 جرام كاكاو

250 جرام دقيق

50 جرام سكر

15 جرام بيكينج بودر

160 جرام كريمة حامضة

3 بيضات

30 مل لبن رايب

الحشو:

جرام شيكولاتة جناش

100 الصوص:

250 مل لبن

25 جرام عسل جلوكوز

50 جرام سكر

75 جرام شيكولاتة

25 جرام كاكاو

25 جرام زبدة

1 بولة ايس كريم (فانيليا – فراولة)

طريقة عمل المولتن كيك

* في وعاء كبير قومي بخفقي البيض مع السكر جيدا حتى يذوب السكر تماما ثم اضيفي الزيت وقلبي جيدا ثم اضيفي الكريمة الحامضة واللبن الرايب واستمري في الخفق ثم الدقيق والكاكاو والبيكينج بودر

*ادهني الصينية أو قالب الكيك بالزبدة جيدا ثم ضعي رشة كاكاو ليسهل بعد ذلك قلبها وضعي خليط في المولتن كيك فى القلب او الصينية وادخليها فرن ساخن على 190 درجة وبعد ان تخرج من الفرن اتركيها لتبرد تماما.

*افتحي المولتن كيك بلطف من المنتصف وضعي في الفتحة الشيكولاتة الجناش ثم اعيدي غلقها مرة أخرى

* لعمل الصوص ضعي اللبن على النار واضيفي اليه العسل الجلوكوز وقطع الشيكولاتة والكاكاو الباودر وأخيرا اضيفي الزبدة واتركيه على النار وبعد ذلك ضعي الكيك في طبق التقديم وضعي عليه بولة الايس كريم ثم اسكبي الصوص عليها وقدمي المولتن كيك مع قطع الفاكهة المفضلة وبالهنا والشفا.

نعرض لكم طريقة عمل المولتن كيك فى قالب كبير بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير المولتن كيك

2 كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

200 جرام زبدة

250 جرام شيكولاتة

6 بيض

فانيليا

كوب سكر

فراولة

لوز شرائح

ايس كريم فانيليا

طريقة عمل المولتن كيك

* اخلطي البيض مع السكر والفانيلا ثم اخلطي البيكنج بودر مع الدقيق وضيفيهم وذوبي الزبدة مع الشكولاتة على حمام مائي حتى تذوب الزبدة ثم ضيفيها على خليط الكيك

* ضعي الخليط الكيك في صنية الفرن واخبزيها في الفرن حتى تنضج من الاطراف فقط ويظل وسط الكيكة طرية

* قدميها مع الايس كريم وزينيها بالفراولة واللوز الشرائح وافتحيها من المنتصف وسوف تلاحظين تدفق الشكولاتة من داخل المولتن كيك