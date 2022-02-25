عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل المولتن كيك فى قالب كبير

المولتن كيك
المولتن كيك

تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل المولتن كيك فى قالب كبير فهى من أشهى الوصفات التى يحبها الكبار والصغار.
يرغب كثيرون فى تعلم طريقة عمل المولتن كيك فى قالب كبير للتمكن من تحضير هذا الطعام الشهى بكميات كيرة تكفي لجميع أفراد العائلة والاستعانة بها فى العزومات بدلا من تحضير عدة قوالب صغيرة تقوم بتعلم طريقة عمل المولتن كيك فى قالب كبير وتنفيذها دفعة واحدة.

نقدم لكم طريقة عمل المولتن كيك فى قالب كبير بعدة وصفات مختلفة لأشهر الطهاة فى مصر.

تريد النساء تعلم طريقة عمل المولتن كيك فى قالب كبير لتقوم بإعداده بكمية تكفى أفراد أسرتها دفعة واحدة 

طريقة عمل كب كيك بدون بيض

كيك الكريمة الهش الذيذ.. اكتشفي الخطوات

طريقة عمل المولتن كيك للشيف شربيني

نعرض لكم طريقة عمل المولتن كيك بخطوات المحترفين من خلال وصفة الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير المولتن كيك

الكيك:
150 مل زيت
25 جرام كاكاو
250 جرام دقيق
50 جرام سكر
15 جرام بيكينج بودر
160 جرام كريمة حامضة
3 بيضات
30 مل لبن رايب
الحشو:
جرام شيكولاتة جناش
100 الصوص:
250 مل لبن
25 جرام عسل جلوكوز
50 جرام سكر
75 جرام شيكولاتة
25 جرام كاكاو
25 جرام زبدة
1 بولة ايس كريم (فانيليا – فراولة)

طريقة عمل المولتن كيك

* في وعاء كبير قومي بخفقي البيض مع السكر جيدا حتى يذوب السكر تماما ثم اضيفي الزيت وقلبي جيدا ثم اضيفي الكريمة الحامضة واللبن الرايب واستمري في الخفق ثم الدقيق والكاكاو والبيكينج بودر

*ادهني الصينية أو قالب الكيك بالزبدة جيدا ثم ضعي رشة كاكاو ليسهل بعد ذلك قلبها وضعي خليط في المولتن كيك فى القلب او الصينية وادخليها فرن ساخن على 190 درجة وبعد ان تخرج من الفرن اتركيها لتبرد تماما.

*افتحي المولتن كيك بلطف من المنتصف وضعي في الفتحة الشيكولاتة الجناش ثم اعيدي غلقها مرة أخرى

* لعمل الصوص ضعي اللبن على النار واضيفي اليه العسل الجلوكوز وقطع الشيكولاتة والكاكاو الباودر وأخيرا اضيفي الزبدة واتركيه على النار وبعد ذلك ضعي الكيك في طبق التقديم وضعي عليه بولة الايس كريم ثم اسكبي الصوص عليها وقدمي المولتن كيك مع قطع الفاكهة المفضلة وبالهنا والشفا.

 

نعرض لكم طريقة عمل المولتن كيك فى قالب كبير بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير المولتن كيك
2 كوب دقيق

 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

 200 جرام زبدة 

250 جرام شيكولاتة 

6 بيض 

فانيليا 

كوب سكر

 فراولة 

لوز شرائح

 ايس كريم فانيليا 
طريقة عمل المولتن كيك
* اخلطي البيض مع السكر والفانيلا ثم اخلطي البيكنج بودر مع الدقيق وضيفيهم وذوبي الزبدة مع الشكولاتة على حمام مائي حتى تذوب الزبدة ثم ضيفيها على خليط الكيك

* ضعي الخليط الكيك في صنية الفرن واخبزيها في الفرن حتى تنضج من الاطراف فقط ويظل وسط الكيكة طرية

* قدميها مع الايس كريم وزينيها بالفراولة واللوز الشرائح وافتحيها من المنتصف وسوف تلاحظين تدفق الشكولاتة من داخل المولتن كيك

 

طريقة عمل المولتن كيك طريقة عمل المولتن كيك فى قالب كبير المولتن كيك فى قالب كبير المولتن كيك الشيف غادة التلي مقادير المولتن كيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعة.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

التموين تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم قبل توقف بطاقة الدعم

العظمى 19 .. الأرصاد : الطقس غدًا معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا

الأرصاد: طقس السبت شديد البرودة ليلا .. وتحذير من الشبورة المائية

مش هنسيب حق أميرة| مفاجأة في مصرع ممرضة مستشفى السنبلاوين بـ سقوط الأسانسير ..فيديو

انفجارات قوية تهز العاصمة الأوكرانية كييف.. فيديو

بعد سيطرة روسيا عليها.. أوكرانيا تعلن ارتفاع مستويات الإشعاع في محطة تشيرنوبل

منظمة التجارة العالمية تحذر من ارتفاع أسعار القمح والخبز بسبب الحرب الأوكرانية

موضوعات متعلقة

علاج تضخم البروستاتا بالأعشاب .. أسباب الإصابة وطرق العلاج

لعلاج فم المعدة وارتجاع المريء .. 8 أطعمة عليك الابتعاد عنها

أكلات الخليج.. طريقة عمل عصيدة بوبر

يجعلك تشعر بعدم الراحة.. اكتشف أسباب عسر الهضم

حيل منزلية غير متوقعة لـ علاج الحموضة

طريقة عمل البسيمة للشيف شربيني

فوائد الفراخ للرجال .. تزيد الرغبة الجنسية بهذه الشروط

طريقة عمل المولتن كيك زي المحلات .. وصفات متعددة

ترشيحاتنا

الرجاء يفوز على حوريا الغيني بهدف في دوري أبطال إفريقيا

اقتصاد الإمارات ..7.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حرب تصريحات بين مدربي الأهلي وصن داونز قبل المواجهة المرتقبة.. موسيماني: فلسفة لعب ممثل جنوب إفريقيا لم تتغير.. وموكوينا: لا تعرف فريقنا

رئيس أوكرانيا يلغي متابعة جميع زعماء العالم من حسابه على تويتر

عمدة كييف معارض وملاكم|كليتشكو توقع اجتياح روسيا لبلاده وطالب ببناء سوار بينهما

الأرصاد: طقس السبت شديد البرودة ليلا .. وتحذير من الشبورة المائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلمت بمنافسة أم كلثوم.. «نجمة إبراهيم يهودية» اشتهرت بدور «ريا» وأشهرت إسلامها وحولت منزلها لدار تحفيظ القرآن

القوة الناعمة على خط النار.. النساء المقاتلات سلاح أوكرانيا الفتاك أمام آلة الحرب الروسية.. كفاءة المتطوعات تلفت أنظار القادة والمواقع الأمامية تختبر صلابتهن

قتل وإدمان وسجن.. سبب بكاء أحمد عزمي على الهواء وحكاية نجوم تخلوا عنه بسبب أزمته

علاج تضخم البروستاتا بالأعشاب .. أسباب الإصابة وطرق العلاج

فيديو

استمرار فرز أصوات انتخابات نقابة المهندسين في كفر الشيخ.. فيديو وصور

في اليوم الثاني للحرب.. أبرز تصريحات رئيسي روسيا وأوكرانيا

فخورة بنفسي.. تعليق من ضحية شادي خلف المتهم بالتحرش الجنسي

كسور في الكتف والضلوع.. كواليس حادث والد نجم ذا فويس كيدز

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ